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Gülben Ergen'den Gülşen'e destek: Sahne şov yeridir

12.07.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transparan sahne kıyafeti giydiği için eleştirilen Gülşen'e Gülben Ergen'den destek geldi.

Gülben Ergen'den Gülşen'e destek: Sahne şov yeridir

Ünlü şarkıcı Gülşen, uzun bir aranın ardından Alaçatı'da sahne aldı. Ancak şarkıcının, tercih ettiği sahne kıyafeti konseri gölgede bıraktı.

Gülşen'in tranparan tercihi sosyal medyayı ikiye böldü. Sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri olan Gülşen'in kıyafeti eleştirilse de destek mesajı da çoktu.

Transparan kıyafetiyle olay olan Gülşen paylaştı!Transparan kıyafetiyle olay olan Gülşen paylaştı!

Bu mesajlardan biri de Gülben Ergen'den geldi. Ergen bir mesaj yayınlayarak Gülşen'e destek verdi. Ergen'in mesajı şöyle:

Ekran Alıntısı

Sahne şov yeridir. Dünyanın tüm yıldızları,sesi, sahnesi, şarkıları kadar kostümleri ile de konuşulurlar. Gülşen'in cesur ve “herkese yakışması aşırı zor” olan kostümü, unutmayın ki sesinin ve bestelerinin önüne geçemez. #yürübegülşen


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Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen
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