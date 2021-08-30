Gülben Ergen’den olay sahne kıyafeti! 'Hançer' detayı dikkat çekti

Magazin dünyasının gündemden düşmeyen ismi Gülben Ergen'den düşmanlarına ima dolu bir paylaşım geldi. Zafer Bayramı kutlaması için sahne alan Gülben Ergen’in sahne kostümündeki hançer detayı dikkat çekti.

Sırt dekoltesinde hançer desenli bir elbise giyen Gülben Ergen, poz verdi ve fotoğrafının altına anlamlı bir yazı paylaştı. Gülben Ergen’in dikkat çeken sahne kostümü Gülşah Saraçoğlu imzasını taşıyor.

Sosyal medyayı sık kullanan Gülben Ergen'in son paylaşımını altına, "Düşmanın bir hevesle 'hah şimdi bu darbe ile öldürdüm' çabasının bendeki karşılığı" ifadelerini kullandı.



