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Gülben Ergen eski eş Erhan Çelik’e 1 milyon TL’lik tazminat davası açtı

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.05.2018 21:41 | Son Güncelleme

Haber spikeri Erhan Çelik'in eski eşi Gülben Ergen’e kişilik haklarına saldırı ve hakaret suçlarıyla açtığı 1 liralık tazminat davası bugün İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Gülben Ergen eski eş Erhan Çelik’e 1 milyon TL’lik tazminat davası açtı

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Gülben Ergen ve Erhan Çelik'in avukatları katıldı.

Sözcü'nün haberine göre; Erhan Çelik'in avukatı, Gülben Ergen'in instagram hesabından ve haber sitelerinde Çelik hakkında kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu öne sürerek, “Paylaşımlar, basit sitemler değildir, bu paylaşımlar nedeniyle müvekkilim bir linç ve karalama kampanyasına maruz kalmıştır. Ayrıca Seda Sayan'ın programına telefon ile bağlanarak Erhan Çelik hakkında onur kırıcı ve davranış ve eylemlerde bulunmuştur, davamızın kabulünü talep ederiz” dedi.

"HERKES ZARARI KADAR TAZMİNAT İSTİYOR"
Gülben Ergen'in avukatı, "Asıl linç kampanyası Erhan Çelik'in önderliğinde oluşturulan magazin figürleri tarafından yapılmıştır. Ayrıca Çelik hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde müvekkilimin malına zarar verme, mesken masuniyetine zarar vermek suçlarından kamu davaları açılmıştır. İstanbul Asliye Hukuk davasında devam eden bir diğer dava ise Erhan Çelik'in müvekkilimin çocuklarının çıplak fotoğraflarını instagram hesabı üzerinden paylaşması nedeniyle kişilik haklarına zarar verdiği iddiasına dayalı olup 1 milyon TL'lik tazminat davasıdır. Bu tazminat kazanıldığı taktirde hayır kurumlarına bağışlanacaktır. Müvekkilimin buna ihtiyacı yoktur. Yapılan linç kampanyası sonucu müvekkilimin manevi zarara uğramıştır. Herkes zararı kadar tazminat talep ediyor” ifadelerini kullandı.

Avukatları dinleyen mahkeme, eksiklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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>>Gülben Ergen erhan çelik

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