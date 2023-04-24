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  4. Gülben Ergen gelincik tarlasından paylaştı! Tarlanın sahibi çok kızdı

Gülben Ergen gelincik tarlasından paylaştı! Tarlanın sahibi çok kızdı

24.04.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelincik tarlasından yardımlaşma çağrısı yapan Gülben Ergen'e beklenmedik bir tepki geldi. Ergen'in videosunu gören tarla sahibi ise "Tarlama kimsenin girmesini istemiyorum" diyerek tepki gösterdi.

Kahramanmaraş depremi sonrası deprem bölgeleriyle ilgili yardımlaşma çağrıları yapan ve bölgeye sürekli giden Gülben Ergen son olarak bir gelincik tarlasından paylaşımda bulundu.

Gülben Ergen, "Hatay/Kırıkhan'da bir gelincik tarlasından sesleniyorum. Bayramı bu topraklarda geçirdiğim için mutluyum. Burada herkesin umudu ve yaşama sevincini yenilemeye ihtiyacı var. Yaralar sarılmaya devam ediyor" dedi.

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Bayram ve dayanışma videosu çeken Gülben Ergen'e hiç beklemediği bir tepki geldi.

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TARLA SAHİBİNDEN TEPKİ

Ergen'in videosunu izleyen tarla sahibi ise bir video yayınlayarak sitem etti. Kendisinden izin alınmadığını söyleyen adam, "Tarla gelincik tarlası değil, tarlama kimsenin girmesini istemiyorum. Gülben Ergen bir şey paylaşmış ama burası ekin tarlası gelincik tarlası değil" diyerek tepki gösterdi.

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