Ben Affleck karısını övdü! Jennifer Lopez fiziğini nasıl koruyor?

Magazin dünyasında 'Bennifer' olarak anılan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, geçtiğimiz sene evlenmişti. İlişkileriyle gündeme gelen iki ünlü isimden Affleck, oyuncu Drew Barrymore'un programına konuk oldu.

Barrymore, Affleck'e, 53 yaşındaki iki çocuk annesi olan eşinin aradan geçen yıllara nasıl direndiğini, yani fiziğini nasıl koruduğunu sordu. Affleck de karısını överek düşman çatlattı.

Yakışıklı oyuncu açıklamasında, "Sizi üzecek bir şey söyleyeyim; Jennifer, canı ne iserse onu yiyor. Pizza yer, kurabiye yer, dondurma yer... Yani her şeyi..." dedi.

JENNIFER LOPEZ'İN SIRRI

Buna çok şaşıran Drew Barrymore da, Lopez'in sırrının düzenli egzersiz olup, olmadığını sordu. Ben Affleck, "Evet, egzersiz yapıyor, ben de yapıyorum ama ben büyülü bir şekilde 20 yaşında gibi görünmüyorum. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?" şeklinde konuştu.

Affleck, sözün burasında eşinin genç kız gibi göründüğünü hatta teninin de öyle olduğunu ifade etti.



