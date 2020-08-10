Gülben Ergen, şarkılarını Saadettin Saran için söyledi

Bir dönem Emina Jahovic ile aşk yaşayan Saadettin Saran, yeni yaşını Çanakkale, Assos’taki çiftliğinde yakın çevresiyle birlikte kutladı. 56 yaşına giren ünlü iş insanı, doğum günü kutlamasından kareleri Instagram hesabından paylaştı.
Kızı Lal’in de babasını yalnız bırakmadığı gecede Gülben Ergen sahneye çıkarak şarkılarını Saran için söyledi.
Fenerbahçe taraftarı olan Saran’ın pastası sarı lacivert renkteydi. Saran teşekkür konuşmasında Gülben Ergen'i es geçmedi. Saran'ın konuşması sosyal medyada gündem oldu.
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