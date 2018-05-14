Gülben Ergen sevgilisini tanıştırdı

Hazine adl\u0131 mekanda yemek yiyen \u00e7ift, romantik anlar ya\u015fad\u0131. \u00c7\u0131k\u0131\u015fta gazetecilere poz veren ikiliden Ergen, \u00f6nce hal hat\u0131r sordu, ard\u0131ndan T\u00f6rer\u2019i muhabirlerle tan\u0131\u015ft\u0131rd\u0131. Ne\u015feli haliyle dikkat \u00e7eken \u015fark\u0131c\u0131, etrafa g\u00fcl\u00fcc\u00fckler da\u011f\u0131tt\u0131.\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'dan BBC'nin 24 Haziran se\u00e7imi sorusuna yan\u0131t: BBC \u00e7ok rahat olsun\u00d6\u011fretmen skandal\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri ortaya \u00e7\u0131kt\u0131ABD'den d\u00fcnyay\u0131 \u015foke eden \u0130ran iddias\u0131!
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