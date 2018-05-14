MAGAZİN

Gülben Ergen sevgilisini tanıştırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.05.2018 10:42 | Son Güncelleme

Gülben Ergen, sevgilisi Burak Törer’le Cihangir’de görüntülendi.

Gülben Ergen sevgilisini tanıştırdı

Hazine adlı mekanda yemek yiyen çift, romantik anlar yaşadı. Çıkışta gazetecilere poz veren ikiliden Ergen, önce hal hatır sordu, ardından Törer’i muhabirlerle tanıştırdı. Neşeli haliyle dikkat çeken şarkıcı, etrafa gülücükler dağıttı.


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