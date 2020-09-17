Gülben Ergen: Tiyatronun susturulması beni üzdü

Şarkıcı Gülben Ergen, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Ergen, muhabirlerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.

Yaz tatilinin bittiğini dile getiren Gülben Ergen, şunları söyledi: "Koca yazın sonuna geldik. Bu yaz kilo almadım, o yüzden kendimi tebrik ediyorum. İnşallah sağlıklı günler bizi bekliyor olsun. Bizim yazımız güzel geçti çünkü çok korunaklı bir yerdeydik ve deniz vardı ama İstanbul'a gelince tedirginlik başladı, ufak ufak önlemler arttı. En önemlisi online eğitim başladı. Kulağı yanan, gözü şişen öfleyen, pöfleyen hepsi bizde. Çocuklar için bence bizden çok daha zor bir dönem. Yetişkinler olarak kurallara daha uyabiliyoruz."

'MÜZİK SUSARSA İYİ OLMAZ'

Konserlerin durdurulması ile ilgili de konuşan Gülben Ergen, şu ifadeleri kullandı:

Konserlerin durdurulması, tiyatronun susturulması beni üzdü. Sosyal medyada tepki verdim biraz ama ne kadar önlem almamız gerekse de müziğin iyileştirici gücünden dolayı ben iyi müzik dinleyicilerin kurallara çok iyi uyacağına inanıyordum. Kurallara uyan oldu, uymayan oldu. Keşke müziğin, sanatın, tiyatronun susmayacağı, kurallara uyacağımız bir dönemden geçsek. Müzik susarsa iyi olmaz.