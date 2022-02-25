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Gülcan Arslan soğuktan sıkıldı soluğu Dubai'de aldı

25.02.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak TRT1'de ekrana getirilen "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizisinde rol alan Gülcan Arslan, dört mevsim tatiline devam ediyor. Dubai tatiline çıkan güzel oyuncu Gülcan Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beğeni topladı.

Gülcan Arslan soğuktan sıkıldı soluğu Dubai'de aldı

Birçok başarılı projede rol almış olan güzel oyuncu Gülcan Arslan, son olarak 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde boy gösterdi. Güzelliği ve oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerine çeken Gülcan Arslan, tatile ara vermiyor.

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Sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile 1 ayda 3 kez ayrılıp barışan Gülcan Arslan, Kayseri Erciyes'te kış tatili yaptı. Arslan, soğuk karlı dağlarken sıcak denizlere indi.

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Güzel oyuncu Gülcan Arslan, Dubai'ye tatile gitti. Sosyal medya hesabından Dubai tatilinden kareleri paylaşan Gülcan Arslan, beğeni topladı.

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Takipçileri, Gülcan Arslan'ın fotoğrafını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcıları "Pembe de bir ayrı yakışmış", "Çok zarif bir paylaşım" ve "Çok güzelsiniz bebek gibisin nazar değmesin" gibi yorumlarda bulundu.

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Gülcan Arslan
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