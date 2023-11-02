Gülcan Arslan yeni imajını paylaştı! Görenler tanıyamadı

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerle tanınan Gülcan Arslan sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor. Yeni dizisi Kimler Geldi, Kimler Geçti ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan ünlü isim imaj değişikliğine gitti.

Uzun saçlarını kısacık kestiren Gülcan Arslan sarıya boyattı. Ünlü ismin bu değişimi takipçilerini şaşırttı.

Arkadaşı Yüsra Geyik'le beraber dışarı çıkan Arslan yeni imajını ilk kez paylaştı.

İlk olarak, 2007 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Sardunya Sokak adlı dizide rol alan Gülcan Arslan daha sonra Sınıf ve Hepimiz Birimiz İçin kadrolarında yer aldı.

Arslan'ın rol aldığı diziler arasında Doğduğun Ev Kaderindir, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Bir Çocuk Sevdim de yer alıyor.

Fit haliyle dikkat çeken ünlü oyuncu, paylaşımlarıyla oldukça adından bahsettiriyor.





