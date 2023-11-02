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Gülcan Arslan yeni imajını paylaştı! Görenler tanıyamadı

02.11.2023 08:06 | Son Güncelleme:
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En son 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde Engin Altan Düzyatan ile beraber rol alan Gülcan Arslan sosyal medya hesabından iddialı paylaşımlar yapıyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni toplayan Arslan imaj değiştirdi. Ünlü ismin son halini görenler tanıyamadı.

Gülcan Arslan yeni imajını paylaştı! Görenler tanıyamadı

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerle tanınan Gülcan Arslan sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor. Yeni dizisi Kimler Geldi, Kimler Geçti ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan ünlü isim imaj değişikliğine gitti.

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Uzun saçlarını kısacık kestiren Gülcan Arslan sarıya boyattı. Ünlü ismin bu değişimi takipçilerini şaşırttı.

gülcan arslan yeni imajını paylaştı

Arkadaşı Yüsra Geyik'le beraber dışarı çıkan Arslan yeni imajını ilk kez paylaştı.

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İlk olarak, 2007 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Sardunya Sokak adlı dizide rol alan Gülcan Arslan daha sonra Sınıf ve Hepimiz Birimiz İçin kadrolarında yer aldı.

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Arslan'ın rol aldığı diziler arasında Doğduğun Ev Kaderindir, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Bir Çocuk Sevdim de yer alıyor.

gülcan arslan

Fit haliyle dikkat çeken ünlü oyuncu, paylaşımlarıyla oldukça adından bahsettiriyor.

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