Gülçin Ergül: Bazen elinizden sadece bir şarkı yapmak gelir!

Sevgilisini kaybettikten sonra zor günler geçiren ve yaşadıklarını 'Gökyüzü Çağırdı Aşkı' şarkısında anlatmaya çalışan Gülçin Ergül, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, Hepsi grubunun dağılmasından erkek arkadaşıyla geçirdiği trafik kazasına birçok konuda konuştu.

'HEPSİ' GRUBU AÇIKLAMASI

Kendisinin de üyesi olduğu, bir döneme damga vuran ancak sonrasında yollarını ayırdığı 'Hepsi' grubuyla ilgili de konuşan Gülçin, "Gruplar belli bir süre sonra ayrılıyor, insani bir durum zaten. Dört kişinin aynı istekte buluşması çok da kolay değil. Şu an aramızda bir husumet yok ama mesajlaşıyoruz. Görüşme fırsatı bulamadık. Grubun ilk dağıldığı dönemde aramızda belirli anlaşmazlıklar oldu tabi ki. Ama ben kin, nefret besleyen biri değilim. Gruptan ayrılmam da en hayırlısı oldu benim için. Benim yerimde başka biri olsa çok daha erken ayrılırdı; ama ben sevenlerimi üzmemek için direnebildiğim kadar direnmiştim. 'Kendim müzik yapayım' düşüncesiyle değil, mutsuz olduğum için ayrıldım. Çok da uzun zaman oldu, güzel başarılar elde ettik. Güzel hatırlamak istiyorum" dedi.

"ZOR OLMAZ MI? DİLE KOLAY"

Çağlayan'ın merhum sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile birlikte geçirdikleri kazayı sorması üzerine duygulanan Gülçin Ergül, "Ben aynı arabadaydım ve bu benim için iki travma oldu. Çünkü hem yaşadığım olay hem de benim için her şeyim olan erkek arkadaşımı kaybetmek... (Ağlamamak için duraklıyor) O an çok zordu. Aslında kazanın biraz öncesini hatırlamıyorum ama sonrasında çok sakin kaldım. Her şeyi elimden geldiğince doğru yapmaya çalıştım. Bize yardım edenler de olmuştu. Benim için çok zor bir dönem. Zor olmaz mı? Böyle dile kolay aslında..." dedi.

Profesyonel yardım aldığını açıklayan Ergül, "İlaç kullanmıyorum ama iyi bir gelişim gösteriyorum. Kabullenişim de buna yardım ediyor bence. Çünkü kâbulü çok zor bir şey bu. Anda olmaya çalışıyorum, dualar ediyorum" dedi ve kendisine destek olanlara teşekkür etti.

"MÜZİK BANA İYİ GELDİ"

"Bu olaydan sonra insan hayatı sorguluyor mu? Niye benim başıma geldi? Neden?" gibi sorusuna da yanıt veren şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Evet aslında bu benim üçüncü trafik kazam. Biri ben beş yaşındayken ailemle oldu. Takla attık ama bana hiçbir şey olmadı. İkincisi stüdyodan geri dönerken oldu, birkaç yerim kırıldı. Bunda da fiziksel arazlarım oldu. Acilde kalmak zorunda kaldım bu nedenle cenazeye yetişemedim. Dediğim gibi bunun bir nedeni vardır elbet."

Bu süreçte kendisine en çok müziğin iyi geldiğini ifade eden şarkıcı, "Bir süre müzik dinleyemedim de yapamadım da. Olaydan bir ay sonra zor bir yürüyüşe çıktım, o halde demoyu kaydetmeye gittim. O kayıt bana iyi geldi, çıktığımda gülümsüyordum" dedi.

"AĞLAYAN GÜLÇİN OLARAK KALMAK İSTEMİYORUM"

Gülçin Ergül, "Hayat acısıyla tatlısıyla yaşamamız gelen bir yolculuk aslında. Her şeye rağmen hayatta kalabilmek amacımız. Mutluluğu ben belki de büyük ölçüde erkek arkadaşıma bağlamıştım. Ama hayat gösteriyor ki; mutluluğu bir insana ya da bir şeye bağlamamalısınız. O benim her şeyimdi. Ağlamak istemiyorum, dramatik olmasını istemiyorum. Yıllarca Google'da ağlayan Gülçin olarak kalmak istemiyorum" diye konuştu.

'Gökyüzü Çağırdı Aşkı' şarkısı için de konuşan ünlü isim, "Yaşadıklarımı anlattığım bir şarkı oldu. Titizlikle çalıştık, çok da içime sindi. Bazen elinizden sadece bir şarkı yapmak gelir" sözleriyle gözyaşlarına boğuldu. Ergül, Çağlayan'ın 'Bu süreçte en çok neye kızdınız?' sorusuna da şu cevabı verdi:

"Bir şeye kızmadım aslında. Çok ufak tefek şeyler olabilir, çünkü insan böyle bir travma yaşadıktan sonra birçok dönemden geçiyormuş. Ben de geçtim hala da geçiyorum ama kızmadım. Hayata da pek agresif bakan biri değilim, kabullenişi benimserim. Her şeyin bir nedeni olduğuna inanıyorum. 'Başıma niye geldi? diye isyankar olmak olayları daha da zorlaştırıyor bence."

"AMACIM HAYATA MÜZİKLE TUTUNMAK"

Gelecekten beklentilerinden bahseden Gülçin Ergül, "Beraber hedeflediğimiz güzel şarkıları çıkarmak istiyorum. Yarım kalan projelerimiz vardı, onları tamamlamak istiyorum. Bunu bir borç olarak biliyorum hem benim kariyerim hem de beraber hedeflediğimiz bir şey olduğu için ayrı bir önemi var. Bundan sonra hayata müzikle tutunmak benim amacım" ifadelerini kullandı.

Armağan Çağlayan'ın teşekkür konuşması sırasında "Çok da keyifli bir sohbetti diyemeyeceğim. Çünkü ben de çok üzüldüm. Umarım bundan sonra hayatınızda her şey çok güzel olur" demesi üzerine Ergül, "Ben aslında dramatik olmayıp, herkesi daha fazla üzmemek istiyorum. Ne yazık ki ağladım tekrar" dedi.