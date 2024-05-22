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İlginç görüntüler Konya'dan! Apa Barajı'ndaki görüntüler saniye saniye kameraya yansıdı: Ekipler harekete geçti

22.05.2024 13:40
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Konya'da Apa Barajı'ndan ovaya su aktaran isale kanalında obruk oluşumu saniye saniye görüntülendi. İlginç anlarda kanalın 5 metre yakınındaki servis yolunda oluşan göçük de kameraya yansıdı.

İlginç görüntüler Konya'dan! Apa Barajı'ndaki görüntüler saniye saniye kameraya yansıdı: Ekipler harekete geçti

Konya'da Apa Barajı'ndan ovaya su aktaran isale kanalında obruk oluştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ekipler göçük için harekete geçti.

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Çumra ilçesinde, Apa Barajı'ndan Konya Ovası'na su aktaran Apa Alemdar İsale Kanalı'nın 18'inci kilometresindeki Kısıkyayla Köprüsü yanında, dün saat 19.00 sıralarında obruk oluştu.

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KAMERAYA YANSIDI

Obruğun oluşma anı, bir çiftçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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GÖÇÜK İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Bu sırada kanalın 5 metre yakınındaki servis yolunda da göçük oluştu. İhbarla bölgeye DSİ ekipleri gönderildi.

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BARAJIN SU ÇIKIŞI KESİLDİ

Apa Barajı'ndan gelen 47 metreküplük su çıkışı kesilirken, ekipler bölgede çalışma başlattı.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya obruk apa barajı
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