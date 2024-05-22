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Sokakta yürürken altın dolu poşet buldu! Önce sahte sandı, kuyumcuya götürünce... Bakın altınlar nereden gelmiş

22.05.2024 13:00
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Batman'da apartman görevlisi, sokakta yürürken yol kenarında içinde altın bilezik olan poşet buldu. Apartman görevlisinin başta sahte olduğunu düşündüğü bileziklerin kuyumcuya götürmesiyle değerinin 256 bin lira olduğu ortaya çıktı. Apartman görevlisi, sahibini bulmak için altınları bulduğu yere gitti ve sahibine ulaşarak bilezikleri teslim etti. Altınların sahibi ise kızının, içinde altın olduğunu bilmeden yorganı balkondan silkelediğini, poşetin bu sırada düştüğünü söyledi.

Sokakta yürürken altın dolu poşet buldu! Önce sahte sandı, kuyumcuya götürünce... Bakın altınlar nereden gelmiş

Batman'da bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Adnan Yıldız, sokakta yürüdüğü sırada yol kenarında bir poşet fark etti.

256 BİN TL DEĞERİNDE 5 ALTIN BİLEZİK

Poşette bulduğu 5 bileziğin önce sahte olduğunu düşünen Yıldız, kuyumcuya gittiğinde bileziklerin altın olduğunu ve 256 bin 300 lira değeri bulunduğunu öğrendi.

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SAHİBİNE ULAŞMAK İÇİN ALTINLARI BULDUĞU YERE GİTTİ

Sahibine ulaşmak için altınları bulduğu yere giden Yıldız, sokaktaki gençlerle görüşerek Hatice Kaplan'ın altınlarını kaybettiği bilgisini aldı.

Kaplan ile görüşen Yıldız, bilezikleri teslim etti.

Adnan Yıldız, gazetecilere, bileziklerin altın olduğunu öğrendiğinde kaybeden kişinin ne kadar üzüldüğünü tahmin ettiğini belirterek, "Sahibi karşıma çıksın diye çok dua ettim. Elhamdülillah karşıma da çıktı." dedi.

Hatice Kaplan da kızının, içinde altın olduğunu bilmeden yorganı balkondan silkelediğini, poşetin bu sırada düştüğünü söyledi.

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"İNSANLIK ÖLMEMİŞ"

Böylesine duyarlı bir insanla karşılaşmanın kendisini mutlu ettiğini dile getiren Kaplan, "Bileziklerim bir poşetin içindeydi. Kızım onları aşağı düşürmüş. İlk işimiz polise gitmek ve kameralara bakmak oldu. Tam umudumuzu kaybetmiştik ki; beyefendi altınları bulduğunu söyledi, çok sevindik. İnsanlık ölmemiş. Allah bin kere razı olsun." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Altın poşet
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