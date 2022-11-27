MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güldür Güldür'deki 'konforlu muhalefet' skeci adeta olay oldu: Sessiz kaldıkça oyumuz daha çok artmış, eyvah!

Güldür Güldür'deki 'konforlu muhalefet' skeci adeta olay oldu: Sessiz kaldıkça oyumuz daha çok artmış, eyvah!

27.11.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür'de dün akşam yayımlanan son bölüm 'Konforlu muhalefet' skeci damga vurdu. Muhalefette olan herhangi bir partinin yönetimin canlandırıldığı skeç sosyal medyada büyük ilgi gördü. İstemeden de olsa iktidara doğru yürüyen bir muhalefet parti liderinin, oylarının artmasına gösterdiği tepki çok konuşuldu. Temsili muhalefet liderinin seçimi kazanmak istememesi üzerine kurgulanan skeçte parti liderinin "Sessiz kaldığımız dönemde oyumuz daha çok artmış" sözleri dikkat çekti.

Güldür Güldür'deki 'konforlu muhalefet' skeci adeta olay oldu: Sessiz kaldıkça oyumuz daha çok artmış, eyvah!

Güldür Güldür ekibin yine yaptığı siyasi skeçle gündeme gelmeyi başardı. Son dönemde siyasi konuların işlenmesiyle dikkatleri üzerine çeken programda dün akşam yine benzer bir skeç vardı. 'Konforlu muhalefet' isimli muhalefet parodisi yapılan skeç sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gündem yaratan skecte anket sonuçlarına göre seçimi kazanmak üzere olan bir muhalefet partisinin yaşadığı şaşkınlık ve üzüntü yer alıyor. Muhalefet yapmaya alıştığını belirten parti lideri ve ekibi seçimi kaybetmek için bir çıkış yolu ararken, yaşanan diyaloglar çok konuşuldu.

"MALESEF SEÇİMİ KAZANIYORUZ"

İşte çok konuşulan 'Konforlu muhalefet' isimli skecteki diyaloglar:

"- Muhalif parti olarak, anket sonuçlarına göre, seçimi, malesef kazanıyoruz.

-Tamam başkanım, sakin olun başkanım, üzülmeyin başkanım.

-Nasıl tamam, nasıl sakin Tufan ya, bizim oyumuz niye yükseldi durup dururken, ya ben muhalefet yapmaya alıştım, ben bu saatten sonra ülke yönetemem haa.

2

"SESSİZ KALDIĞIMIZ DÖNEMDE OYUMUZ DAHA ÇOK ARTMIŞ"

-Ben şoktayım şuan.

-Sen sus. Senin yüzünden oldu zaten, sen bana geldin dedin ki: Başkanım bir süre sessiz kalalım. Şuraya baksana sessiz kaldığımız dönemde oyumuz daha çok artmış

"Bİ İCRAAT YAPIN DA ŞU SEÇİMİ KAYBEDELİM BE"

"Boş laf bunlar, ulan bi icraat yapın da şu seçimi kaybedelim be, demek ki ben sizi iki gün boş bıraksam beni ilk turda seçtireceksiniz ha.

1

Ülkedeki yabancı sorununa da göndermede bulunulan skecin devamı şöyle;

"YA KAZANIRSAK, BEN RİSKE GİREMEM"

"Ya kazanırsak, ben riske giremem. Kusura bakmayın birsürü göçmen geliyor, ülke 100 milyon oldu, ben bu kadar insanla uğraşamam ha.

"BEN GİDECEKSİNİZ DEDİM, BİZ GELECEĞİZ DEMEDİM"

  • Başkanım bir şeyi kırk kere söylerseniz olur, gideceksiniz gideceksiniz dediniz , başımızı belaya soktunuz.

  • Oğlum ben gideceksiniz dedim, biz geleceğiz demedim, neden bizim oylarımız bu kadar yükseldi ya, ben nerde doğru yaptım.

  • Başkanım yalnız o konuyu düzelteyim sizlik bir durum yok, biz kazanmıyoruz onlar kaybediyor.

3

-Başkanım ben hiç hazır değilim ya, sabahın köründe kalk, bir takım insanlarıyla görüş, Çin'le Avrupa arasında köprü kur, Orta Doğu'yu düşünmek bile istemiyorum, durup dururken Dışişleri Bakanı oluyorum ya.

  • Başkanım bir dış borç var, 50 yıl ülkenin gelirleri bağlanmış bir iktidara gelirsek donumuza kadar alırlar."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik"Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik"
Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sı son haliyle şaşırttı!Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sı son haliyle şaşırttı!
Armağan Çağlayan'a anlattı: Son bir yılda bağlantı koptuArmağan Çağlayan'a anlattı: Son bir yılda bağlantı koptu
Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür muhalefet skeç sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi

Türkiye, Çin makamlarından izahat istedi

Türkiye, Çin makamlarından izahat istedi

Sahte doktor Ayşe Özkiraz ameliyata da girmiş!

Sahte doktor Ayşe Özkiraz ameliyata da girmiş!

Tüm muhalefeti geride bıraktı! O partiden dikkat çeken yükseliş

Tüm muhalefeti geride bıraktı! O partiden dikkat çeken yükseliş

Kucağında bebeğiyle yürüyen kadın silahla başından vuruldu

Kucağında bebeğiyle yürüyen kadın silahla başından vuruldu

Göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Kocası sessiz kalamadı

Göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Kocası sessiz kalamadı

İlginizi Çekebilir

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.