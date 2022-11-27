Güldür Güldür'deki 'konforlu muhalefet' skeci adeta olay oldu: Sessiz kaldıkça oyumuz daha çok artmış, eyvah!

Güldür Güldür ekibin yine yaptığı siyasi skeçle gündeme gelmeyi başardı. Son dönemde siyasi konuların işlenmesiyle dikkatleri üzerine çeken programda dün akşam yine benzer bir skeç vardı. 'Konforlu muhalefet' isimli muhalefet parodisi yapılan skeç sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gündem yaratan skecte anket sonuçlarına göre seçimi kazanmak üzere olan bir muhalefet partisinin yaşadığı şaşkınlık ve üzüntü yer alıyor. Muhalefet yapmaya alıştığını belirten parti lideri ve ekibi seçimi kaybetmek için bir çıkış yolu ararken, yaşanan diyaloglar çok konuşuldu.

"MALESEF SEÇİMİ KAZANIYORUZ"

İşte çok konuşulan 'Konforlu muhalefet' isimli skecteki diyaloglar:

"- Muhalif parti olarak, anket sonuçlarına göre, seçimi, malesef kazanıyoruz.

-Tamam başkanım, sakin olun başkanım, üzülmeyin başkanım.

-Nasıl tamam, nasıl sakin Tufan ya, bizim oyumuz niye yükseldi durup dururken, ya ben muhalefet yapmaya alıştım, ben bu saatten sonra ülke yönetemem haa.

"SESSİZ KALDIĞIMIZ DÖNEMDE OYUMUZ DAHA ÇOK ARTMIŞ"

-Ben şoktayım şuan.

-Sen sus. Senin yüzünden oldu zaten, sen bana geldin dedin ki: Başkanım bir süre sessiz kalalım. Şuraya baksana sessiz kaldığımız dönemde oyumuz daha çok artmış

"Bİ İCRAAT YAPIN DA ŞU SEÇİMİ KAYBEDELİM BE"

"Boş laf bunlar, ulan bi icraat yapın da şu seçimi kaybedelim be, demek ki ben sizi iki gün boş bıraksam beni ilk turda seçtireceksiniz ha.

Ülkedeki yabancı sorununa da göndermede bulunulan skecin devamı şöyle;

"YA KAZANIRSAK, BEN RİSKE GİREMEM"

"Ya kazanırsak, ben riske giremem. Kusura bakmayın birsürü göçmen geliyor, ülke 100 milyon oldu, ben bu kadar insanla uğraşamam ha.

"BEN GİDECEKSİNİZ DEDİM, BİZ GELECEĞİZ DEMEDİM"

Başkanım bir şeyi kırk kere söylerseniz olur, gideceksiniz gideceksiniz dediniz , başımızı belaya soktunuz.

Oğlum ben gideceksiniz dedim, biz geleceğiz demedim, neden bizim oylarımız bu kadar yükseldi ya, ben nerde doğru yaptım.

Başkanım yalnız o konuyu düzelteyim sizlik bir durum yok, biz kazanmıyoruz onlar kaybediyor.

-Başkanım ben hiç hazır değilim ya, sabahın köründe kalk, bir takım insanlarıyla görüş, Çin'le Avrupa arasında köprü kur, Orta Doğu'yu düşünmek bile istemiyorum, durup dururken Dışişleri Bakanı oluyorum ya.