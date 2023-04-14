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Güldür Güldür ile tanınmıştı! Güzel Günler'in Füsun'u Ecem Erkek paylaştı... 'Balkon seksisi' olmak istedi ama...

14.04.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel Günler dizisinde Füsun karakterine hayat veren Ecem Erkek sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Güldür Güldür ile geniş bir hayran kitlesi kazanan Erkek 'balkon seksisi' olmak istedi ama kışın engeline takıldı.

Güldür Güldür ile tanınmıştı! Güzel Günler'in Füsun'u Ecem Erkek paylaştı... 'Balkon seksisi' olmak istedi ama...

Güldür Güldür ile ünlenen oyuncu Ecem Erkek paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. SOn olarak permalı saçlarıyla poz veren güzel oyuncu sosyal medyada güldüren paylaşımlara imza atıyor.

Şimdilerde Güzel Günler dizisinde Füsun'a hayat veren Ecem Erkek balkonda poz vermek istedi. Ecem Erkek istediği gibi poz veremeyince güldüren bir yorumda bulundu.

Ekran Alıntısı

Erkek paylaşımında "Zalim kış bırakmadı ki balkon seksisi olak. Bizim mahallede meczup bir Güney abi vardı yine gittik ona benzedik üstte ceket ayak çıplak" dedi.

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