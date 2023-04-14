Bayram temizliğinde sizi yormayacak, emiş gücü yüksek, birbirinden kullanışlı dikey süpürgeler

Bayram temizliği bazıları için çok yorucu olabiliyor. Hele bir de o eski, hantal elektrikli süpürgeleri peşinizden sürükleyip durmak yok mu? İşin en yorucu kısmı o olsa gerek. Neyse ki artık taşıması kolay, onlarca dikey süpürge modeli bulmak mümkün. "Hangi modeli alacağıma bir türlü karar veremiyorum." diyorsanız en iyi ve kaliteli dikey süpürgeleri burada bulabilirsiniz.

1. Üstün teknolojinin ve gücün birleşimi: Xiaomi G11 EU Dikey Süpürge

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Tamamen yenilenmiş teknolojiyle üretilen ve lityum iyon polimer pille çalışan Xiaomi G11 EU Dikey Süpürge, üstün performansıyla gönüllerde taht kuran ürünlerden biri. Ürünün pil seviyesi ile hata kodları gibi bilgilerin yer aldığı ekranı pratiklik sunarken yeni geliştirilmiş başlığı tüm kirleri ortadan kaldırıyor. Üç farklı güç modunun yanı sıra iki farklı başlıktan da faydalanmak mümkün.

2. Geniş alanları tek seferde temizleme imkânı: Philips XC8049/01 Şarjlı Dik Süpürge

Philips XC8049/01 Şarjlı Dik Süpürge, 360 derece dönebilen özel emiş başlığı ile fark yaratan ürünlerden biri. Her yönden emiş sağlayan ürün her türlü harekette derinlemesine temizlik şansı sunuyor. 70 dakika boyunca çalışabilmesi sayesinde en geniş evlerde dahi kesintisiz temizlik için ideal. PowerCylone 10 teknolojisiyle %99,7'ye kadar tüm tozları yakalıyor.

3. Zor alanlarda mükemmel performans arayanlara: Grundig VCP 4830 2'si 1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge

Daha düşük ses ama daha fazla performans istiyorsanız BLDC teknolojisine sahip motoruyla Grundig VCP 4830 2'si 1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge tam size göre. 40 dakikaya kadar şarj performansı sunan ürün, temizliği daha zahmetsiz ve eğlenceli bir hâle getiriyor. Bu ürünü kullanırken kablosuz temizliğin özgürlüğünü yaşayabilir, LED özellikli başlıkla tozları ve evcil hayvan tüylerini kolaylıkla yakalayabilirsiniz.

4. Hassas yüzey fırçası ile tüm yüzeylerde üstün temizlik: Karaca Vantuz Flexi Dikey Süpürge

Tüm yüzeylerde en iyi performansı sunan Karaca Vantuz Flexi Dikey Süpürge, üçgen şekilli başlığı ile ulaşılması zor alanlara dahi kolayca erişebiliyor. 800 Watt güçle çalışarak yüzeylerde yer alan tozları derinlemesine temizliyor. Bir litre hacmindeki şeffaf toz haznesi evinizi kesintisiz bir şekilde süpürmeye olanak tanıdığı gibi doluluk oranını dışarıdan görmeye de imkân tanıyor.

5. Kolay ve keyifli temizliğin yolunu arayanlara: Fakir Lucky Bl 100 Dik Kuru Vakum Süpürgesi

Fakir Lucky Bl 100 Dik Kuru Vakum Süpürgesi kullanılmadığında hiç yer kaplamayan ürünlerden biri. 800 Watt gücündeki motoruyla üstün emiş gücü sağlayan süpürge bir litrelik toz haznesine sahip. Altı metrelik kablosuyla evin en geniş alanlarında dahi tek seferde her noktaya ulaşarak kolaylıkla temizlik yapmanızı sağlar.

6. Yıkanabilir özellikli filtrelerle uzun süreli kullanım: Electrolux Ergorapido EERC72IW Dikey Şarjlı Süpürge

Uzun şarj süresi sunan bir ürün arıyorsanız Lithium TurboPower bataryalı Electrolux Ergorapido EERC72IW Dikey Şarjlı Süpürge tam size göre. Ürünün 180 derecelik dönüş açısı sunan EasySteer özellikli başlığı en zorlu alanlara dahi kolayca ulaşmanızı sağlar. İki farklı fonksiyonu bir arada sunan süpürgenin çıkarılabilir başlığı koltuk, yatak ve araba temizliğinde büyük kolaylık sunar.

7. Derinlemesine temizlik isteyenlere: Johnson Fulmine Turbo Fırçalı Dik Şarjlı Süpürge

Johnson Fulmine Turbo Fırçalı Dik Şarjlı Süpürge, 22V lityum iyon pil sayesinde 20 dakika boyunca turbo modda çalışıyor. Eklemli fırça mekanizmasıyla evin en zorlu alanlarına dahi kolayca ulaşan ürün maksimum seviyede temizlik yapmak isteyenler için ideal. Tüm sert yüzeylerde ve kısa tüylü halılarda kolay kullanım sağlayan süpürge, birer fırça başlık ve dar alan başlığı ile geliyor.

8. Uzun süreli çalışma performansı arayanlara: Black+Decker BHFEV362DA 36V Kablosuz Dikey Süpürge

Black+Decker BHFEV362DA 36V Kablosuz Dikey Süpürge, 78 dakikayı bulabilen kullanım süresiyle ön plana çıkan ürünlerden biri. Ürünün günlük temizlik ve uzun süreli çalışma için düşük ve orta hız ayarı bulunuyor. Pil göstergesi sayesinde kullanım sırasında şarj durumunu takip etme imkânı sunuyor. Ayrıca döndürülerek temizlenen toz filtresi sizi tekrar tekrar filtre alma masrafından kurtarıyor.

9. Kablolu dikey süpürge arayanlara: Fantom P1200 Pratik Elektrikli El Tipi Süpürge

Fantom P1200 Pratik Elektrikli El Tipi Süpürge, kablolu olarak kullanılan ve avantajlı fiyatlarla satışa sunulan bir ürün. Toz torbasız tasarımı ile pratik bir kullanım sağladığı gibi izolasyonlu motor gövdesi ile sessizce çalışıyor. Ürünün beş metre uzunluğundaki kablosu geniş alanlarda rahat kullanım sağlıyor. Model; süpürücü gövde, kenar köşe başlığı ve koltuk döşeme başlığı ile geliyor.

10. Evinizde tüylü dostunuz varsa tam size göre: Hoover HF122GPT 011 Şarjlı Dikey Süpürge

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Hoover HF122GPT 011 Şarjlı Dikey Süpürge pratik kullanımı ve 40 dakikayı bulan kullanım süresi ile beğeni kazanan ürünler arasında yer alıyor. 0,9 litre toz hacmine sahip olan ürün iki adet başlıkla geliyor. Ürünün koltukların altlarını ve dar alanları süpürmede kullanılan ikisi bir arada toz fırçası başlığı da mevcut.

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