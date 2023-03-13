Rahatlığı ve şıklığıyla gönlünüzü fethedecek en iyi kadın sneaker modelleri

Şık görünmek için sürekli klasik seçimler yapmak ve topuklu ayakkabılar mı giymek gerekiyor? Bu soruya vereceğiniz cevap "Hayır!" ise spor ayakkabıların sağladığı şıklığı tercih edenlerden olmalısınız! Rahatına düşkün olanlar da modaya uygun seçimler yapmayı sevenler de artık kombinlerinde sneakerları tercih etmeye başladı. Sneakerlar, pek çok tarza uygun modeller sunabiliyor. İşte hem gün boyu rahat hissedebileceğiniz hem tarzınızı yansıtabileceğiniz en güzel kadın sneaker modelleri!

1. Hem şık hem sportif: PUMA Kadın Carina 2.0 Spor Ayakkabı

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Spor ayakkabı denince akla gelen ilk markalardan biri Puma. Carina serisi ile 1980’li yıllara yeniden dönüş gibi hissedebilirsiniz. Bahar ve yaz ayları için vazgeçilmez çiçekli takımlarınızın altına uyan beyaz rengi ve sahip olduğu yaldızlı detaylarla aynı zamanda önemli bir randevuda da rahatlıkla tercih edilebilir. Sahip olduğu soft foam tabanlıkla gün boyu konforlu hissettirirken delikli bölmeleri ayaklarınızın nefes almasına yardım eder. Hafif yüksek tabana sahip sneaker ile bilekten pantolonlarınızla da bol paça pantolonlarınızla da rahatlıkla kombinleyebilirsiniz.

2. Değişmeyen sokak stili: Vans Kadın Ward Süet/Kanvas Spor Ayakkabı

Vans spor ayakkabı, ister kumaş pantolonlarınızın isterseniz jeanlerinizin altına rahatlıkla tercih edebileceğiniz kadın sneaker modelleri arasında yer alıyor. Siyahın asaletini hissedebileceğiniz model, kaliteli tabanı sayesinde gün boyu süren bir konfor sağlar. Ayağınızdan hiç çıkarmak istemeyeceğiniz model, yediden yetmişe her kadına hitap ediyor. Klasik duruşu ile iş görüşmelerinde veya arkadaş buluşmalarında size eşlik edebilir. Açık bilek yapısıyla istediğiniz modelde ve desende sevimli çoraplarınızı altına giyerek içinizdeki ruhu yansıtabilirsiniz. Yıllardır modası geçmeyen bir klasik olan ayakkabıya sizin de bir şans vermenizi tavsiye ediyoruz.

3. Klasik stil: New Balance WS009 Spor Ayakkabı Kadın

Amerikan spor markası olan New Balance, grinin en güzel tonlarından birini kullandığı klasik tarzda spor ayakkabısıyla pek çok kadına hitap edebiliyor. Son dönemlerde moda olan kısa bukle kabanların altına çok yakıştıracağınız bu sneakerı aynı zamanda spor kıyafetlerinizin altında da tercih edebilirsiniz. Hafif yüksek tabanı sayesinde bacaklarınızı daha uzun ve ince gösterir, bu sayede mini eteklerinizin altına da gönül rahatlığıyla giyebilirsiniz. Rahat kalıbı ayaklarınıza konfor sağlar. Ayakkabıların nefes alan üst kumaşı, ayaklarınızın hava almasını sağlar.

4. İtalyan işi sadelik: Lumberjack Finster Kadın Günlük Spor Ayakkabı

Lumberjack, ekonomik bir seçim yapmak isteyenler için en iyi kadın sneaker modellerine ev sahipliği yapıyor. Klasik beyaz bir tasarımıyla Lumberjack Finister; hem şık hem spor kombinlerde tercih edilebilir. Rahatlık vadeden model, günlük yürüyüşlerde konfor sunar. Elbiselerin, jeanlerin ya da kumaş pantolonların altında harikalar yaratacak sneaker, memory foam tabana sahip. Ayakkabının üst kısmında bulunan hava alma özelliği ise günlük kullanımda ayak sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Siz de hem ekonomik hem rahat ve şık bir sneaker arıyorsanız ürüne mutlaka bir şans vermelisiniz.

5. Hologram detaylı model: adidas GRAND COURT BEYOND Kadın Ayakkabı

adidas Grand Court, bir tenis ayakkabısı olarak tasarlansa da hedeflerinin çok daha ötesinde olmayı başarıyor ve pek çok kişinin günlük kullanımda tercih ettiği ürünler arasına giriyor. Beyaz pantolonların veya jeanlerin altına çok yakışan model, eteklerle de mükemmel uyumu yakalayabilme potansiyeline sahip. Bahar ve yaz aylarının canlılığını kombinlerine yansıtmak isteyenler için harika bir seçim! Renkli ya da büzgülü kazaklar veya yazlık tişörtlerle doğal şıklığı destekleyebilir ya da düz bir eşofman altı veya tayt ile spor kombinlerinizi tamamlayabilirsiniz. %50 geri dönüştürülen materyaller ile suni deriden üretilen sneakera bir şans verebilirsiniz.

6. Yüksek taban sevenler için: Tommy Hilfiger RETRO BASKET WMN ESS Kadın Spor Ayakkabı

Giyim sektöründe kendini kanıtlamış ve yıllara meydan okuyan modelleriyle Tommy Hilfiger, en sık tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Sneaker tercihini yüksek tabandan yana kullanmak isteyen ve her kıyafeti ile uyumlu olsun isteyenler, RETRO BASKET WMN ESS modelini tercih edebilirler. Beyaz ayakkabı severler için üretilen model, şıklığın yanı sıra ayaklarınıza gün boyu konfor sağlar. Ayakkabı üzerindeki detaylar, modele hareket katarak onu daha dikkat çekici bir hâle getiriyor. Günlük kullanımda şıklık sunan sneaker, kullanıcılarından beğeni topluyor.

7. Derinin asilliğini arayanlara: Reebok Kadın Klasik Deri Spor Ayakkabısı

Amerika’nın en gözde markalarından olan Reebok, ününü tüm dünyaya duyuran spor ekipmanları ve kıyafetleriyle kullanıcıların ilgi odağı oluyor. Eşofman takımlarınız ile mükemmel uyumu yakalayabilecek modeli, günlük yaşantınızda jeanlerinizin altına da tercih edebilirsiniz. Ayakların formuna uygun olarak tasarlanan yuvarlak burunlu model, uzun süreli kullanımlarda dahi rahatlıktan ödün vermiyor. Tırtıklı tabana sahip ürün, ıslak veya kaygan zemin için elverişli bir kullanım sunuyor. Hem rahat hem şık görünmek için Reebok'ın klasik deri spor ayakkabı modelini tercih edebilirsiniz.

8. Spor tutkunlarına: Slazenger ABENA Spor Ayakkabı

Hem kaliteli hem uygun fiyatlı spor markalarından biri olan Slazenger, geniş model yelpazesiyle farklı yaşlara ve tarzlara kadınlara hitap edebiliyor. Beyaz ve toz pembenin mükemmel uyumunu yakalayan model, antrenman yaparken şıklığınızı da koruyabilmenize olanak tanıyor. Ayakkabının hafif yüksek tabanı, hem spor faaliyetlerinde hem uzun yürüyüşlerde rahatlık sunar. Günlük kullanımda da tercih edebileceğiniz model, ayak anatomisine uygun şekilde tasarlanmıştır. Uzun süre ayakta dursanız gerektiği zamanlarda rahatlıkla tercih edebileceğiniz modelin fileli esnek kumaşı ayak sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

9. Zamana meydan okuyan tasarım: adidas Kadın Duramo 10 Koşu Ayakkabısı

Sporu destekleyen sloganlarıyla dikkat çeken adidas, şıklığı ve kaliteyi bir arada sunmayı başaran markalar arasında. adidas Kadın Duramo 10, sneakerlar arasında en çok tercih edilen modellerden olmayı başarıyor. Kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen ayakkabı, yaldız detaylarıyla sıradanlığa da meydan okuyor. Şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan ayakkabı, gönlünüzü fethedecek modellerden biri. Nefes alan yapısı, terlemeye bağlı olarak ortaya çıkabilecek koku probleminin de önüne geçilmesini sağlıyor. Memory foam taban özelliği ise ayağın şeklini alıyor ve ürün, kullanıldıkça daha rahat bir forma sahip oluyor.

10. Rahatlıkta son nokta: Skechers GRACEFUL-GET CONNECTED

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Ayaklarınıza yastık hissi veren memory foam tabanına sahip Skechers GRACEFUL-GET CONNECTED, parmak uçlarınızdan topuklarınıza kadar destek sağlar. Spor salonunda, açık hava koşullarında ve yürüyüşlerinizde size uzun süreli ayak konforu sağlar. Spor faaliyetlerinin yanı sıra günlük kullanımda da tercih edebileceğiniz ayakkabılar, özellikle uzun süre ayakta kalmanın gerekli olduğu meslekler için en iyi seçimlerden biri olabilir. Sade bir tasarıma sahip olan ürün, spor kıyafetlerin yanı sıra jeanlerle de tercih edilebilir. Rahatlığından ve şıklığından ödün vermek istemeyenlerin ürünü mutlaka incelemesini öneriyoruz.