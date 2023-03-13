KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Rahatlığı ve şıklığıyla gönlünüzü fethedecek en iyi kadın sneaker modelleri

Rahatlığı ve şıklığıyla gönlünüzü fethedecek en iyi kadın sneaker modelleri

10.03.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayakkabılar yalnızca kombinlerin şık birer parçası olmakla kalmaz, gün boyu yaşayacağımız konforun da bir belirleyicisi olurlar. Her gün yepyeni modellerin piyasaya sürüldüğü bu alanda spor ayakkabılar pek çok kişinin favorileri olmayı başarıyor. Buna bağlı olarak modaya uygun seçimler yaparken spor ayakkabılardan yararlanmamak mümkün değil. İşte rahatlığı ve şıklığıyla gönlünüzde taht kuracak en güzel sneaker modelleri...

Rahatlığı ve şıklığıyla gönlünüzü fethedecek en iyi kadın sneaker modelleri

İçindekiler

  • 1. Hem şık hem sportif: PUMA Kadın Carina 2.0 Spor Ayakkabı
  • 2. Değişmeyen sokak stili: Vans Kadın Ward Süet/Kanvas Spor Ayakkabı
  • 3. Klasik stil: New Balance WS009 Spor Ayakkabı Kadın
  • 4. İtalyan işi sadelik: Lumberjack Finster Kadın Günlük Spor Ayakkabı
  • 5. Hologram detaylı model: adidas GRAND COURT BEYOND Kadın Ayakkabı
  • 6. Yüksek taban sevenler için: Tommy Hilfiger RETRO BASKET WMN ESS Kadın Spor Ayakkabı
  • 7. Derinin asilliğini arayanlara: Reebok Kadın Klasik Deri Spor Ayakkabısı
  • 8. Spor tutkunlarına: Slazenger ABENA Spor Ayakkabı
  • 9. Zamana meydan okuyan tasarım: adidas Kadın Duramo 10 Koşu Ayakkabısı
  • 10. Rahatlıkta son nokta: Skechers GRACEFUL-GET CONNECTED

Şık görünmek için sürekli klasik seçimler yapmak ve topuklu ayakkabılar mı giymek gerekiyor? Bu soruya vereceğiniz cevap "Hayır!" ise spor ayakkabıların sağladığı şıklığı tercih edenlerden olmalısınız! Rahatına düşkün olanlar da modaya uygun seçimler yapmayı sevenler de artık kombinlerinde sneakerları tercih etmeye başladı. Sneakerlar, pek çok tarza uygun modeller sunabiliyor. İşte hem gün boyu rahat hissedebileceğiniz hem tarzınızı yansıtabileceğiniz en güzel kadın sneaker modelleri!

1. Hem şık hem sportif: PUMA Kadın Carina 2.0 Spor Ayakkabı

Rahatlığı ve şıklığıyla gönlünüzü fethedecek en iyi kadın sneaker modelleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Spor ayakkabı denince akla gelen ilk markalardan biri Puma. Carina serisi ile 1980’li yıllara yeniden dönüş gibi hissedebilirsiniz. Bahar ve yaz ayları için vazgeçilmez çiçekli takımlarınızın altına uyan beyaz rengi ve sahip olduğu yaldızlı detaylarla aynı zamanda önemli bir randevuda da rahatlıkla tercih edilebilir. Sahip olduğu soft foam tabanlıkla gün boyu konforlu hissettirirken delikli bölmeleri ayaklarınızın nefes almasına yardım eder. Hafif yüksek tabana sahip sneaker ile bilekten pantolonlarınızla da bol paça pantolonlarınızla da rahatlıkla kombinleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Değişmeyen sokak stili: Vans Kadın Ward Süet/Kanvas Spor Ayakkabı

Rahatlığı ve şıklığıyla gönlünüzü fethedecek en iyi kadın sneaker modelleri

Vans spor ayakkabı, ister kumaş pantolonlarınızın isterseniz jeanlerinizin altına rahatlıkla tercih edebileceğiniz kadın sneaker modelleri arasında yer alıyor. Siyahın asaletini hissedebileceğiniz model, kaliteli tabanı sayesinde gün boyu süren bir konfor sağlar. Ayağınızdan hiç çıkarmak istemeyeceğiniz model, yediden yetmişe her kadına hitap ediyor. Klasik duruşu ile iş görüşmelerinde veya arkadaş buluşmalarında size eşlik edebilir. Açık bilek yapısıyla istediğiniz modelde ve desende sevimli çoraplarınızı altına giyerek içinizdeki ruhu yansıtabilirsiniz. Yıllardır modası geçmeyen bir klasik olan ayakkabıya sizin de bir şans vermenizi tavsiye ediyoruz.

Ürünü İncele

3. Klasik stil: New Balance WS009 Spor Ayakkabı Kadın

Rahatlığı ve şıklığıyla gönlünüzü fethedecek en iyi kadın sneaker modelleri

Amerikan spor markası olan New Balance, grinin en güzel tonlarından birini kullandığı klasik tarzda spor ayakkabısıyla pek çok kadına hitap edebiliyor. Son dönemlerde moda olan kısa bukle kabanların altına çok yakıştıracağınız bu sneakerı aynı zamanda spor kıyafetlerinizin altında da tercih edebilirsiniz. Hafif yüksek tabanı sayesinde bacaklarınızı daha uzun ve ince gösterir, bu sayede mini eteklerinizin altına da gönül rahatlığıyla giyebilirsiniz. Rahat kalıbı ayaklarınıza konfor sağlar. Ayakkabıların nefes alan üst kumaşı, ayaklarınızın hava almasını sağlar.

Ürünü İncele

4. İtalyan işi sadelik: Lumberjack Finster Kadın Günlük Spor Ayakkabı

Rahatlığı ve şıklığıyla gönlünüzü fethedecek en iyi kadın sneaker modelleri

Lumberjack, ekonomik bir seçim yapmak isteyenler için en iyi kadın sneaker modellerine ev sahipliği yapıyor. Klasik beyaz bir tasarımıyla Lumberjack Finister; hem şık hem spor kombinlerde tercih edilebilir. Rahatlık vadeden model, günlük yürüyüşlerde konfor sunar. Elbiselerin, jeanlerin ya da kumaş pantolonların altında harikalar yaratacak sneaker, memory foam tabana sahip. Ayakkabının üst kısmında bulunan hava alma özelliği ise günlük kullanımda ayak sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Siz de hem ekonomik hem rahat ve şık bir sneaker arıyorsanız ürüne mutlaka bir şans vermelisiniz.

Ürünü İncele

5. Hologram detaylı model: adidas GRAND COURT BEYOND Kadın Ayakkabı

Rahatlığı ve şıklığıyla gönlünüzü fethedecek en iyi kadın sneaker modelleri

adidas Grand Court, bir tenis ayakkabısı olarak tasarlansa da hedeflerinin çok daha ötesinde olmayı başarıyor ve pek çok kişinin günlük kullanımda tercih ettiği ürünler arasına giriyor. Beyaz pantolonların veya jeanlerin altına çok yakışan model, eteklerle de mükemmel uyumu yakalayabilme potansiyeline sahip. Bahar ve yaz aylarının canlılığını kombinlerine yansıtmak isteyenler için harika bir seçim! Renkli ya da büzgülü kazaklar veya yazlık tişörtlerle doğal şıklığı destekleyebilir ya da düz bir eşofman altı veya tayt ile spor kombinlerinizi tamamlayabilirsiniz. %50 geri dönüştürülen materyaller ile suni deriden üretilen sneakera bir şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Yüksek taban sevenler için: Tommy Hilfiger RETRO BASKET WMN ESS Kadın Spor Ayakkabı

Rahatlığı ve şıklığıyla gönlünüzü fethedecek en iyi kadın sneaker modelleri

Giyim sektöründe kendini kanıtlamış ve yıllara meydan okuyan modelleriyle Tommy Hilfiger, en sık tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Sneaker tercihini yüksek tabandan yana kullanmak isteyen ve her kıyafeti ile uyumlu olsun isteyenler, RETRO BASKET WMN ESS modelini tercih edebilirler. Beyaz ayakkabı severler için üretilen model, şıklığın yanı sıra ayaklarınıza gün boyu konfor sağlar. Ayakkabı üzerindeki detaylar, modele hareket katarak onu daha dikkat çekici bir hâle getiriyor. Günlük kullanımda şıklık sunan sneaker, kullanıcılarından beğeni topluyor.

Ürünü İncele

7. Derinin asilliğini arayanlara: Reebok Kadın Klasik Deri Spor Ayakkabısı

Rahatlığı ve şıklığıyla gönlünüzü fethedecek en iyi kadın sneaker modelleri

Amerika’nın en gözde markalarından olan Reebok, ününü tüm dünyaya duyuran spor ekipmanları ve kıyafetleriyle kullanıcıların ilgi odağı oluyor. Eşofman takımlarınız ile mükemmel uyumu yakalayabilecek modeli, günlük yaşantınızda jeanlerinizin altına da tercih edebilirsiniz. Ayakların formuna uygun olarak tasarlanan yuvarlak burunlu model, uzun süreli kullanımlarda dahi rahatlıktan ödün vermiyor. Tırtıklı tabana sahip ürün, ıslak veya kaygan zemin için elverişli bir kullanım sunuyor. Hem rahat hem şık görünmek için Reebok'ın klasik deri spor ayakkabı modelini tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Spor tutkunlarına: Slazenger ABENA Spor Ayakkabı

Rahatlığı ve şıklığıyla gönlünüzü fethedecek en iyi kadın sneaker modelleri

Hem kaliteli hem uygun fiyatlı spor markalarından biri olan Slazenger, geniş model yelpazesiyle farklı yaşlara ve tarzlara kadınlara hitap edebiliyor. Beyaz ve toz pembenin mükemmel uyumunu yakalayan model, antrenman yaparken şıklığınızı da koruyabilmenize olanak tanıyor. Ayakkabının hafif yüksek tabanı, hem spor faaliyetlerinde hem uzun yürüyüşlerde rahatlık sunar. Günlük kullanımda da tercih edebileceğiniz model, ayak anatomisine uygun şekilde tasarlanmıştır. Uzun süre ayakta dursanız gerektiği zamanlarda rahatlıkla tercih edebileceğiniz modelin fileli esnek kumaşı ayak sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

Ürünü İncele

9. Zamana meydan okuyan tasarım: adidas Kadın Duramo 10 Koşu Ayakkabısı

Rahatlığı ve şıklığıyla gönlünüzü fethedecek en iyi kadın sneaker modelleri

Sporu destekleyen sloganlarıyla dikkat çeken adidas, şıklığı ve kaliteyi bir arada sunmayı başaran markalar arasında. adidas Kadın Duramo 10, sneakerlar arasında en çok tercih edilen modellerden olmayı başarıyor. Kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen ayakkabı, yaldız detaylarıyla sıradanlığa da meydan okuyor. Şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan ayakkabı, gönlünüzü fethedecek modellerden biri. Nefes alan yapısı, terlemeye bağlı olarak ortaya çıkabilecek koku probleminin de önüne geçilmesini sağlıyor. Memory foam taban özelliği ise ayağın şeklini alıyor ve ürün, kullanıldıkça daha rahat bir forma sahip oluyor.

Ürünü İncele

10. Rahatlıkta son nokta: Skechers GRACEFUL-GET CONNECTED

Rahatlığı ve şıklığıyla gönlünüzü fethedecek en iyi kadın sneaker modelleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Ayaklarınıza yastık hissi veren memory foam tabanına sahip Skechers GRACEFUL-GET CONNECTED, parmak uçlarınızdan topuklarınıza kadar destek sağlar. Spor salonunda, açık hava koşullarında ve yürüyüşlerinizde size uzun süreli ayak konforu sağlar. Spor faaliyetlerinin yanı sıra günlük kullanımda da tercih edebileceğiniz ayakkabılar, özellikle uzun süre ayakta kalmanın gerekli olduğu meslekler için en iyi seçimlerden biri olabilir. Sade bir tasarıma sahip olan ürün, spor kıyafetlerin yanı sıra jeanlerle de tercih edilebilir. Rahatlığından ve şıklığından ödün vermek istemeyenlerin ürünü mutlaka incelemesini öneriyoruz.

Ürünü İncele
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
adidas beyaz ayakkabı adidas sneaker beyaz ayakkabı kadın sneaker nike beyaz ayakkabı nike sneaker nike sneakers puma beyaz ayakkabı puma sneaker sneaker sneakers sneakers ayakkabı ayak bilek taht topuk ayaklar

İş birliği İçerikleri

Kaliteli ses deneyimi sunan her bütçeye ve beğeniye uygun kulaklık modelleri

Kaliteli ses deneyimi sunan her bütçeye ve beğeniye uygun kulaklık modelleri

İhtiyacınız olan ürünleri bütçenizi sarsmadan almanızı sağlayacak indirimler burada!

İhtiyacınız olan ürünleri bütçenizi sarsmadan almanızı sağlayacak indirimler burada!

Farkı anında göreceksiniz! Kusursuz ve ışıl ışıl bir cilt için en iyi fondötenler

Farkı anında göreceksiniz! Kusursuz ve ışıl ışıl bir cilt için en iyi fondötenler

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünleri seçtik

Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünleri seçtik

Tümünü Gör
Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünleri seçtik

Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünleri seçtik

Sağlıklı bir cilt için şart! Bütçenizi yormayacak en iyi nemlendiriciler

Sağlıklı bir cilt için şart! Bütçenizi yormayacak en iyi nemlendiriciler

Şık ve kullanışlı kanepe örtülerini keşfedin, evinizin havasını değiştirin

Şık ve kullanışlı kanepe örtülerini keşfedin, evinizin havasını değiştirin

Her adımda doğanın ve özgürlüğün tadını çıkarın! Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim

Her adımda doğanın ve özgürlüğün tadını çıkarın! Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim

Binlerce lira ödemeyin! Dünyaca ünlü parfümlerin en iyi ve uygun fiyatlı muadilleri

Binlerce lira ödemeyin! Dünyaca ünlü parfümlerin en iyi ve uygun fiyatlı muadilleri

Sağlık dolu yemekler için her mutfakta olmalı! En iyileri sizin için seçtik

Sağlık dolu yemekler için her mutfakta olmalı! En iyileri sizin için seçtik

Tümünü Gör
Sağlık dolu yemekler için her mutfakta olmalı! En iyileri sizin için seçtik

Sağlık dolu yemekler için her mutfakta olmalı! En iyileri sizin için seçtik

Giydiğiniz anda havanızı değiştirecek birbirinden güzel kazak modelleri

Giydiğiniz anda havanızı değiştirecek birbirinden güzel kazak modelleri

Seyahate çıkacaksınız mutlaka yanınızda bulundurmalısınız!

Seyahate çıkacaksınız mutlaka yanınızda bulundurmalısınız!

Şıklığı rahatlıkla buluşturan L koltuk modelleriyle oturma alanınızın havasını değiştirin

Şıklığı rahatlıkla buluşturan L koltuk modelleriyle oturma alanınızın havasını değiştirin

Star Wars hayranlarının bayılacağı en iyi Star Wars temalı legolar

Star Wars hayranlarının bayılacağı en iyi Star Wars temalı legolar

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Kaliteli ses deneyimi sunan her bütçeye ve beğeniye uygun kulaklık modelleri

Kaliteli ses deneyimi sunan her bütçeye ve beğeniye uygun kulaklık modelleri

İhtiyacınız olan ürünleri bütçenizi sarsmadan almanızı sağlayacak indirimler burada!

İhtiyacınız olan ürünleri bütçenizi sarsmadan almanızı sağlayacak indirimler burada!

Farkı anında göreceksiniz! Kusursuz ve ışıl ışıl bir cilt için en iyi fondötenler

Farkı anında göreceksiniz! Kusursuz ve ışıl ışıl bir cilt için en iyi fondötenler

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünleri seçtik

Yaza fit girmek isteyenler hazırlıklara başladı! Evde spor yapmak için ihtiyacınız olan ürünleri seçtik

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Botoks yaptırmaya gerek yok! İşte 10 sene genç gösteren mucizevi bitkinin faydaları...

Bu mucizevi bitki 10 sene genç gösteriyor!

Saç dökülmesi olanlar dikkat! Sadece 1 malzemeli kür ile saç dökülmenizi durdurun

Saç dökülmesi olanlar dikkat! Sadece 1 malzemeli kür ile saç dökülmenizi durdurun

Yaşlılık belirtilerini anında geçiriyor! Botoks etkisi yaratan maske tarifi

Yaşlılık belirtilerini anında geçiriyor! Botoks etkisi yaratıyor

Kadınların mutlaka göz atması gereken 2023 en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2023'ün en iyi kadın parfümleri

Cildinizin kusursuz görünmesini sağlayacak en iyi fondöten çeşitleri 2023

Farkı anında göreceksiniz! Kusursuz ve ışıl ışıl bir cilt için en iyi fondötenler

Soğuk havalarda gardırobunuzda olduğu için çok sevineceğiniz şık kazak önerileri

Giydiğiniz anda havanızı değiştirecek birbirinden güzel kazak modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.