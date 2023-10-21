Güldür Güldür Show bu akşam var mı, yok mu? Güldür Güldür yeni bölüm ne zaman? 21 Ekim 2023 Show Tv yayın akışı

Güldür Güldür yeni bölümüne dair araştırmalar yoğunlaştı. Bu hafta milli yas nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Cumartesi akşamlarının sevilen programı Güldür Güldür Show'un bu akşam olup olmadığı da merak edildi. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Cumartesi akşamlarına damga vuran Güldür Güldür Show bu akşam yayın akışında yer almıyor. Show Tv yayın akışına göre Güldür Güldür'ün olduğu saatte bu akşam 'Ölümün Kıyısında' filmi ekrana gelecek.

GÜLDÜR GÜLDÜR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yine yayın akışı bilgisine göre Güldür Güldür Show'un yeni bölümü 28 Ekim cumartesi günü saat 20:00'da ekrana gelecek.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, Aylin Kontente, Erdem Yener, Mahir İpek , Aziz Aslan, Özgün Aydın, Açelya Topaloğlu, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Toygan Avanoğlu, Özgün Bayraktar, Ayça Koptur, Fatih Öztürk, Nazmi Sinan Mıhçı, Hasibe Özlem Eren yer alıyor.





