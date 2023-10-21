MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güldür Güldür Show bu akşam var mı, yok mu? Güldür Güldür yeni bölüm ne zaman? 21 Ekim 2023 Show Tv yayın akışı

Güldür Güldür Show bu akşam var mı, yok mu? Güldür Güldür yeni bölüm ne zaman? 21 Ekim 2023 Show Tv yayın akışı

21.10.2023 16:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show bu akşam var mı, yok mu merak ediliyor. Bu hafta milli yas sebebi ile bazı dizilerin yeni bölümleri ekrana getirilmedi ve yerine özet bölümler yayınlandı. Bu kapsamda cumartesi akşamlarının sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show'un bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı hakında araştırmalar hız kazandı. İşte 21 Ekim 2023 Show Tv yayın akışı bilgisi...

Güldür Güldür yeni bölümüne dair araştırmalar yoğunlaştı. Bu hafta milli yas nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Cumartesi akşamlarının sevilen programı Güldür Güldür Show'un bu akşam olup olmadığı da merak edildi. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Cumartesi akşamlarına damga vuran Güldür Güldür Show bu akşam yayın akışında yer almıyor. Show Tv yayın akışına göre Güldür Güldür'ün olduğu saatte bu akşam 'Ölümün Kıyısında' filmi ekrana gelecek.

GÜLDÜR GÜLDÜR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yine yayın akışı bilgisine göre Güldür Güldür Show'un yeni bölümü 28 Ekim cumartesi günü saat 20:00'da ekrana gelecek.

Güldür Güldür Show 2

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, Aylin Kontente, Erdem Yener, Mahir İpek , Aziz Aslan, Özgün Aydın, Açelya Topaloğlu, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Toygan Avanoğlu, Özgün Bayraktar, Ayça Koptur, Fatih Öztürk, Nazmi Sinan Mıhçı, Hasibe Özlem Eren yer alıyor.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğrafını çekmek isteyen hayranının telefonunu fırlattı! Fotoğrafını çekmek isteyen hayranının telefonunu fırlattı!
MASAK raporunda yeni detaylar ortaya çıktı! 'Şaibeli işlem...'MASAK raporunda yeni detaylar ortaya çıktı! 'Şaibeli işlem...'
Reklam kazancı dudak uçuklattı! Aldığı ücret... Reklam kazancı dudak uçuklattı! Aldığı ücret...
Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür güldür güldür show show tv yayın akışı ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cinsel ilişki sırasında felç geçirdi! "Sevgilim hemen fark etmedi"

Cinsel ilişki sırasında felç geçirdi! "Sevgilim hemen fark etmedi"

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

İnsan yediğinden şüphelendiler! Başından iple bağlayıp yakaladılar

İnsan yediğinden şüphelendiler! Başından iple bağlayıp yakaladılar

Bir anda dengesini kaybetti! 5 metal çubuk gövdesine saplandı

Bir anda dengesini kaybetti! 5 metal çubuk gövdesine saplandı

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.