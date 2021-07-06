Güldür Güldür Show'da ti'ye alındı! İsmail Saymaz'dan yanıt gecikmedi

Habertürk TV’de Kübra Par’ın sunduğu Açık ve Net programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soru soramadığı için eleştirilen gazeteci İsmail Saymaz, Güldür Güldür Show’un sezon finalinde espri konusu oldu.

"HAZIRLADIM DA SORAMADIM…"

Söz konusu skeçte psikolog adayı Feridun, Konya’dan kendilerini ziyarete gelen ‘Mesut enişte’nin köy dedikodularını bölüp bir türlü konuşamadı. Feridun’un, neden soru sormadığını soran evin sahibine cevabı ise “Soru hazırladım da soramadım. İsmail Saymaz gibi kaldım böyle” oldu. Skeçte Saymaz’ın programdaki oturuşu, mimikleri ve el hareketleri de karikatürize edildi.

SAYMAZ'DAN YANIT GECİKMEDİ

Gazeteci İsmail Saymaz da o anları Twitter'dan paylaşarak, "O kadar değildi ama, neyse…" dedi.





