MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güldür Güldür Show'da ti'ye alındı! İsmail Saymaz'dan yanıt gecikmedi

Güldür Güldür Show'da ti'ye alındı! İsmail Saymaz'dan yanıt gecikmedi

06.07.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Habertürk TV'de konuk olduğu programda soru soramadığı eleştirilerine hedef olan İsmail Saymaz, Güldür Güldür Show'un sezon finalinde espri konusu oldu.

Habertürk TV’de Kübra Par’ın sunduğu Açık ve Net programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soru soramadığı için eleştirilen gazeteci İsmail Saymaz, Güldür Güldür Show’un sezon finalinde espri konusu oldu.

"HAZIRLADIM DA SORAMADIM…"

Söz konusu skeçte psikolog adayı Feridun, Konya’dan kendilerini ziyarete gelen ‘Mesut enişte’nin köy dedikodularını bölüp bir türlü konuşamadı. Feridun’un, neden soru sormadığını soran evin sahibine cevabı ise “Soru hazırladım da soramadım. İsmail Saymaz gibi kaldım böyle” oldu. Skeçte Saymaz’ın programdaki oturuşu, mimikleri ve el hareketleri de karikatürize edildi.

SAYMAZ'DAN YANIT GECİKMEDİ

Gazeteci İsmail Saymaz da o anları Twitter'dan paylaşarak, "O kadar değildi ama, neyse…" dedi.

ismail-saymaz-tepki-guldur-guldu-5f-f5cd

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Bakın bu kareler hangi ilden geldiGörüntüler Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Bakın bu kareler hangi ilden geldi
PARTNER Beyaz çizmeli gelin! Beyaz çizmeli gelin!
Karnı burnundaki Cardi B tangasını giyip twerk yaptıKarnı burnundaki Cardi B tangasını giyip twerk yaptı
Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür İsmail Saymaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca "Salgının sonu geliyor" diyerek haritayı paylaştı

Bakan Koca "Salgının sonu geliyor" diyerek haritayı paylaştı

Tacizciye meydan dayağı! 5 yaşındaki çocuğu ara sokağa götürdü

Tacizciye meydan dayağı! 5 yaşındaki çocuğu ara sokağa götürdü

Uzman çavuş sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Uzman çavuş sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Parçalanmış cesetlerin sırrı göğüs silikonlarından çözülecek

Parçalanmış cesetlerin sırrı göğüs silikonlarından çözülecek

Suriyeliler akın akın ülkelerine gidiyor

Suriyeliler akın akın ülkelerine gidiyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Nefise Karatay'dan yatak pozu! Sosyal medyayı salladı

Nefise Karatay'dan yatak pozu! Sosyal medyayı salladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan çiftine sert tepki! Veto ettiler

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan çiftine sert tepki! Veto ettiler

Oğlunu savunurken ünlü şarkıcıya küfürler savurdu!

Oğlunu savunurken ünlü şarkıcıya küfürler savurdu!

Mini elbisesini giyip kutlamaya gitti! Şov yaptı

Mini elbisesini giyip kutlamaya gitti! Şov yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.