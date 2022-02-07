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Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşi güzelliğiyle dikkat çekti! ''Ne şanslı adamsın!''

07.02.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SHOW TV'nin sevilen programı Güldür Güldür'de hayat verdiği 'Feridun' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Giray Altınok'un eşi Cansu Diktaş duru güzelliğiyle dikkat çekti.

Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşi güzelliğiyle dikkat çekti! ''Ne şanslı adamsın!''

Ecem Erkek, Aziz Aslan, Onur Buldu, Aylin Kontente gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür programı, her hafta izleyiciyi kahkahaya boğmaya devam ediyor. Güldür Güldür'de canlandırdığı 'Feridun' karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Giray Altınok'un eşi güzelliğiyle beğeni topladı.

1984 yılında İzmir'de dünyaya gelen Giray Altınok, Pamukkale Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünü bitirdi.

Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! ''Ne şanslı adamsın!''

Üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul'a taşınan Altınok, oyunculuk eğitimi aldı.

Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! ''Ne şanslı adamsın!''

İlk kez Kaybedenler Kulübü filmi ile kamera karşısına geçen Altınok; GDO Kara Kedi, Tut Sözünü, Labirent ve Vücut gibi yapımlarda oynadı.

Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! ''Ne şanslı adamsın!''

Giray Altınok, 2018 yılında meslektaşı Cansu Diktaş ile dünyaevine girdi.

Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! ''Ne şanslı adamsın!''

Eşi ile birlikte tiyatro kuran Giray Altınok, mutlu evliliğine dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! ''Ne şanslı adamsın!''

Giray Altınok'un eşi Cansu Diktaş, güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! ''Ne şanslı adamsın!''

Giray Altınok'un aşk pozlarına, ''Çok yakışıyorsunuz'', ''Ne şanslı adamsın'' ve ''Yengenin güzelliği'' gibi yorumlar yapılıyor.

Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! ''Ne şanslı adamsın!''

Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! ''Ne şanslı adamsın!''

Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! ''Ne şanslı adamsın!''

Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi! ''Ne şanslı adamsın!''

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