Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşi güzelliğiyle dikkat çekti! ''Ne şanslı adamsın!''

Ecem Erkek, Aziz Aslan, Onur Buldu, Aylin Kontente gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür programı, her hafta izleyiciyi kahkahaya boğmaya devam ediyor. Güldür Güldür'de canlandırdığı 'Feridun' karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Giray Altınok'un eşi güzelliğiyle beğeni topladı.

1984 yılında İzmir'de dünyaya gelen Giray Altınok, Pamukkale Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünü bitirdi.

Üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul'a taşınan Altınok, oyunculuk eğitimi aldı.

İlk kez Kaybedenler Kulübü filmi ile kamera karşısına geçen Altınok; GDO Kara Kedi, Tut Sözünü, Labirent ve Vücut gibi yapımlarda oynadı.

Giray Altınok, 2018 yılında meslektaşı Cansu Diktaş ile dünyaevine girdi.

Eşi ile birlikte tiyatro kuran Giray Altınok, mutlu evliliğine dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Giray Altınok'un eşi Cansu Diktaş, güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

Giray Altınok'un aşk pozlarına, ''Çok yakışıyorsunuz'', ''Ne şanslı adamsın'' ve ''Yengenin güzelliği'' gibi yorumlar yapılıyor.





