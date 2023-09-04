Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin'in balayı pozları olay oldu! Eşi İrem Uslu güzelliğiyle büyüledi

Show Tv'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'daki 'Mesut' karakteriyle büyük beğeni toplayan Uğur Bilgin, nişanlısı İrem Uslu ile geçtiğimiz ay evlenmişti. Şu sıralar tatilin tadını çıkaran çift balayı pozlarıyla çok konuşuldu.

Uğur Bilgin ve İrem Uslu geçtiğimiz haziran ayında nişanlanmıştı. Gözlerden uzak bir ilişki yaşayan çift, nişanlanma haberleriyle magazin basınına bomba gibi düşmüştü.

Ünlü oyuncu üç ay süren nişanlılığın ardından Ağustos ayında nikah masasına oturdu. Uslu ve Bilgin'in karşılıklı dans ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncunun eğlence sırasında eşine serenat yaptığı anlar ise çok konuşulmuştu.

Şimdilerde birlikte tatilin kadını çıkaran çift balayı için İtalya'yı tercih etti.

Uğur Bilgin, balayı pozlarını sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı. Bilgin'in eşi İrem Uslu doğal güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.



