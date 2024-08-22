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Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek Password'a katıldı! Zayıflığı dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.08.2024 08:38
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Güldür Güldür'ün Naime'si olarak hafızalara kazınan Ecem Erkek Password yarışmasına konuk oldu. Başarılı oyuncu verdiği kilolarla dikkat çekti. Ecem Erkek bakın nasıl zayıfladı.

Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek Password'a katıldı! Zayıflığı dikkat çekti

"Güldür Güldür Show”da hayat verdiği Naime karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Erkek Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu'nun yaptığı yarışma programı Password'a konuk oldu.

Ecem Erkek son dönemde verdiği kilolarla gündemdeydi. Yeni sezonda Güldür Güldür'e dönme kararı alan Ecem Erkek fit görünümüyle dikkat çekti.

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Programda eğlenceli halleriyle güldüren güzel oyuncunun nasıl zayıfladığını da merak edildi.

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Diyetle kısa süre içerisinde 10 kilo veren Ecem Erkek aynı zamanda bununla da kalmayıp özel bir yöntemle de diyeti destekledi.

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Güldür Güldür Show'a dönen Ecem Erkek hayranlarını sevindirmişti. Ayrıca Onur Buldu da programa dönen isimler arasındaydı.

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Ecem Erkek
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