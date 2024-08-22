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  4. Kurtlar Vadisi'nin İnci'si Sema Şimşek sevgilisiyle denizde aşka geldi! "Zina yapıyorsun" yorumu şoke etti

Kurtlar Vadisi'nin İnci'si Sema Şimşek sevgilisiyle denizde aşka geldi! "Zina yapıyorsun" yorumu şoke etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.08.2024 08:01
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Uzun süredir Erdoğan Erdal ile aşk yaşayan model ve oyuncu Sema Şimşek, sevgilisiyle Çeşme'de görüntülendi. Aralarındaki yaş farkı sosyal medyada da gündem olan Sema Şimşek'e bu konuda da yorumlar gelince ünlü isim tepki gösterdi.

Kurtlar Vadisi'nin İnci'si Sema Şimşek sevgilisiyle denizde aşka geldi! "Zina yapıyorsun" yorumu şoke etti

MYNET MAGAZİN- 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde 'İnci Tataroğlu' rolüyle adından söz ettiren Sema Şimşek özel hayatıyla gündemde.

1994 yılında Best Model of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Sema Şimşek, 2001 yılında meslektaşı Burak Hakkı ile nikah masasına oturmuş ve 2012 yılında eşinden ayrılmıştı.

48 yaşındaki Şimşek, 5 sene önce ise Erdoğan Erdal ile aşk yaşamaya başlamıştı. Evlilik düşünmediğini söyleyen Şimşek sevgilisiyle Çeşme’de vakit geçirdi.

Denizde romantik anlar yaşayan çiftin o halleri gündem olurken yaş farkı da konuşuldu.

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ŞOKE EDEN YORUM

Sema Şimşek'e bir takipçisi "Şu anda iki yaşlı insan çıkıyor. Yaşlısın ve uzun süredir birliktesiniz evlenseniz daha iyi olur. Her gün zina yapmaktansa evlenmek daha iyidir. Zina büyük bir günahtır" diyerek şoke etti.

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Sema Şimşek ise bu yoruma sinirlenerek "Peki bu sizi neden ilgilendiriyor evliliği hiç düşünmüyorum" dedi.

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