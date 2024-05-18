Güldür Güldür'ün Naime'siydi… Ecem Erkek ekibe geri dönüyor

Güldür Güldür Show’un sezon finali yaklaşırken yeni sezon çalışmaları da büyük bir heyecanla başladı. Sonbaharda başlayacak 12. sezonun oldukça hareketli geçeceği öğrenildi.

EKİBE GERİ DÖNÜYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; fenomen programın unutulmaz karakteri Naime’ye hayat veren Ecem Erkek ekibe geri dönecek.

Öte yandan bir sakız markasının yüzü olan başarılı oyuncu rol aldığı film projelerine bir yenisini daha ekleyecek. Ecem Erkek, Sky Film ile ASC Film imzalı “Gelin Takımı” filminde Şebnem Bozoklu, Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya’yla kamera karşısına geçecek.