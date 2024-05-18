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  4. Güldür Güldür'ün Naime'siydi… Ecem Erkek ekibe geri dönüyor

Güldür Güldür'ün Naime'siydi… Ecem Erkek ekibe geri dönüyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.05.2024 13:01
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Show TV’nin BKM Film imzalı komedi programı “Güldür Güldür Show” 11 yıldır izleyicisinin karşısına çıkıyor. Her bölümüyle sosyal medyayı sallayan programın efsane karakterlerinden biri olan Naime iddialara göre geri dönüyor...

Güldür Güldür'ün Naime'siydi… Ecem Erkek ekibe geri dönüyor

Güldür Güldür Show’un sezon finali yaklaşırken yeni sezon çalışmaları da büyük bir heyecanla başladı. Sonbaharda başlayacak 12. sezonun oldukça hareketli geçeceği öğrenildi.

EKİBE GERİ DÖNÜYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; fenomen programın unutulmaz karakteri Naime’ye hayat veren Ecem Erkek ekibe geri dönecek.

NAİME

Öte yandan bir sakız markasının yüzü olan başarılı oyuncu rol aldığı film projelerine bir yenisini daha ekleyecek. Ecem Erkek, Sky Film ile ASC Film imzalı “Gelin Takımı” filminde Şebnem Bozoklu, Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya’yla kamera karşısına geçecek.

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