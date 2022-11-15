MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güldür Güldür'ün yıldızı Hasibe Eren'in eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Gören şaştı

Güldür Güldür'ün yıldızı Hasibe Eren'in eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Gören şaştı

15.11.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Yakası ve Sıdıka gibi dizilerle Türk izleyicisinin gönlüne taht kuran başarılı oyuncu Hasibe Eren, özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan isimler arasında yer alıyor. Güldür Güldür'de Nazlı karakterine hayat veren Hasibe Eren'in eski sevgilisi bakın kim çıktı.

Güldür Güldür'ün yıldızı Hasibe Eren'in eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Gören şaştı

Güldür Güldür kadrosuna Nazlı rolüyle dahil olan Hasibe Eren'in eski aşkını görenler hayret etti.

1975 yılında Almanya'da dünyaya gelen Hasibe Eren, İstanbul Üniversitesi'nde piyasa araştırmaları ve reklamcılık alanında eğitim aldı. Sonrasında tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji bölümünü bitirdi. Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk yüksek lisansını yaptı.

1997 yılında başrolünde yer aldığı Sıdıka dizisiyle milyonların tanıdığı bir isme dönüşen Hasibe Eren; Şaşı Felek Çıkmazı, Yağmur Zamanı, Jet Sosyete, Türk Malı gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Güldür Güldür'ün Nazlı'sı Hasibe Eren'in eski aşkını görenler gözlerine inanamadı! Meğer rol arkadaşıymış...

Özellikle başrollerini Gülse Birsel, Tolga Çevik ve Engin Günaydın ile paylaştığı Avrupa Yakası dizisi ile izleyiciyi kahkahaya boğan Hasibe Eren, 'Makbule Kıral' karakteriyle adeta sembol oldu.

Güldür Güldür'ün Nazlı'sı Hasibe Eren'in eski aşkını görenler gözlerine inanamadı! Meğer rol arkadaşıymış...

Şimdilerde Güldür Güldür'de sahneye çıkan Hasibe Eren, Toğay Kılıçoğlu ile 6 yıl evli kalmıştı.

Güldür Güldür'ün Nazlı'sı Hasibe Eren'in eski aşkını görenler gözlerine inanamadı! Meğer rol arkadaşıymış...

Hasibe Eren'in eski aşkı da oyuncu çıktı. Hasibe Eren, bir dönem kendisinden 5 yaş küçük meslektaşı Mert Turak ile aşk yaşadı. Mert Turak, Hasibe Eren ile birlikte Avrupa Yakası dizisinde rol almıştı.

Güldür Güldür'ün Nazlı'sı Hasibe Eren'in eski aşkını görenler gözlerine inanamadı! Meğer rol arkadaşıymış...

Baba tarafından Malatyalı, anne tarafından ise Makedonya göçmeni olan Mert Turak, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okuduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Güldür Güldür'ün Nazlı'sı Hasibe Eren'in eski aşkını görenler gözlerine inanamadı! Meğer rol arkadaşıymış...

Mert Turak; Yılan Hikayesi, Komiser Nevzat, Beni Böyle Sev, Yeşil Deniz, Kuruluş Osman gibi yapımlarda da rol almıştı.

Güldür Güldür'ün Nazlı'sı Hasibe Eren'in eski aşkını görenler gözlerine inanamadı! Meğer rol arkadaşıymış...

Mert Turak, Mucize ve Mucize 2 filminde hayat verdiği Aziz karakteriyle Türkiye'yi ağlatmıştı.

Güldür Güldür'ün Nazlı'sı Hasibe Eren'in eski aşkını görenler gözlerine inanamadı! Meğer rol arkadaşıymış...

Güldür Güldür'ün Nazlı'sı Hasibe Eren'in eski aşkını görenler gözlerine inanamadı! Meğer rol arkadaşıymış...

Güldür Güldür'ün Nazlı'sı Hasibe Eren'in eski aşkını görenler gözlerine inanamadı! Meğer rol arkadaşıymış...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayko Cepkin'in gençlik fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu! Hayko Cepkin'in gençlik fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu!
MasterChef'te şoke eden eleme! Genç yarışmacı üzgün olduğunu söyleyip hüngür hüngür ağladı: "Pes ettim!"MasterChef'te şoke eden eleme! Genç yarışmacı üzgün olduğunu söyleyip hüngür hüngür ağladı: "Pes ettim!"
Hain saldırıda kızı ve eşi hayatını kaybetti! Oyuncu babadan yürek yakan paylaşımHain saldırıda kızı ve eşi hayatını kaybetti! Oyuncu babadan yürek yakan paylaşım
Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür Hasibe Eren Mert Turak Avrupa yakası

En Çok Okunan Haberler

Kasım ayı sessizliği bozuldu: Motorin fiyatları bu gece değişti...

Kasım ayı sessizliği bozuldu: Motorin fiyatları bu gece değişti...

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

İntihar ilacı ve şifre... Boğazı bu yüzden sıkılmış

İntihar ilacı ve şifre... Boğazı bu yüzden sıkılmış

Hain saldırı sonrası gördüklerine dayanamadı! Ağzını bozdu

Hain saldırı sonrası gördüklerine dayanamadı! Ağzını bozdu

Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Necati Şaşmaz tarihi açıkladı

Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Necati Şaşmaz tarihi açıkladı

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

İlginizi Çekebilir

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.