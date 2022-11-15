Güldür Güldür'ün yıldızı Hasibe Eren'in eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Gören şaştı

Güldür Güldür kadrosuna Nazlı rolüyle dahil olan Hasibe Eren'in eski aşkını görenler hayret etti.

1975 yılında Almanya'da dünyaya gelen Hasibe Eren, İstanbul Üniversitesi'nde piyasa araştırmaları ve reklamcılık alanında eğitim aldı. Sonrasında tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji bölümünü bitirdi. Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk yüksek lisansını yaptı.

1997 yılında başrolünde yer aldığı Sıdıka dizisiyle milyonların tanıdığı bir isme dönüşen Hasibe Eren; Şaşı Felek Çıkmazı, Yağmur Zamanı, Jet Sosyete, Türk Malı gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Özellikle başrollerini Gülse Birsel, Tolga Çevik ve Engin Günaydın ile paylaştığı Avrupa Yakası dizisi ile izleyiciyi kahkahaya boğan Hasibe Eren, 'Makbule Kıral' karakteriyle adeta sembol oldu.

Şimdilerde Güldür Güldür'de sahneye çıkan Hasibe Eren, Toğay Kılıçoğlu ile 6 yıl evli kalmıştı.

Hasibe Eren'in eski aşkı da oyuncu çıktı. Hasibe Eren, bir dönem kendisinden 5 yaş küçük meslektaşı Mert Turak ile aşk yaşadı. Mert Turak, Hasibe Eren ile birlikte Avrupa Yakası dizisinde rol almıştı.

Baba tarafından Malatyalı, anne tarafından ise Makedonya göçmeni olan Mert Turak, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okuduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Mert Turak; Yılan Hikayesi, Komiser Nevzat, Beni Böyle Sev, Yeşil Deniz, Kuruluş Osman gibi yapımlarda da rol almıştı.

Mert Turak, Mucize ve Mucize 2 filminde hayat verdiği Aziz karakteriyle Türkiye'yi ağlatmıştı.



