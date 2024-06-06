Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu ve eşi arasındaki diyalog güldürdü! "Eşi çok tatlı ya"

Ecem Erkek ve Onur Buldu'nun dönmeye hazırlandığı Güldür Güldür programında yer alan her oyuncu özel hayatıyla da merak ediliyor.

Programda kendine has tavırlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Toygan Avanoğlu ve eşi Şiva Behrouzfar ödül törenine katıldı. Toygan Avanoğlu 2019 yılında İranlı sevgilisi Şiva Behrouzfar ile dünyaevine girmişti. Şiva Behrouzfar, güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu.

Güzel ismi görenler "Eşi çok tatlı ya" yorumlarında bulundu.

SORUYU DUYUNCA ŞAŞIRDI

Magazin Burada mikrofonlarına konuşan çift uyumlarıyla ve diyaloglarıyla dikkat çekti. Muhabir Şiva Behrouzfar' "Eşiniz evde nasıl biri" deyince genç isim "Böyle biri" diyerek güldürdü.

Ünlü oyuncu Toygan Avanoğlu ise "Ödülsüz. Ödül olaydı evde bir ağırlığımız olurdu" diyerek karısına takıldı.



Güldür Güldür'ün yıldızına Kenan Doğulu'nun Yılmaz Erdoğan'a sorduğu "Çok sevişmenin zararı var mıdır?" sorusu da yöneltirdi. Oyuncu "Gerçekten bunu mu sordu" diyerek şaşırdı.







