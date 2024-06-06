Mehmet Ali Erbil'in ekrana döndüğünü duyan Farah Zeynep Abdullah kendini tutamadı

Ece Ronay'a attığı mesajlarla uzun süre gündemde kalan, taciz iddiasıyla davalık olan, genç sevgilisiyle bir küsüp bir barışması ve kızı Yasmin Erbil'in açıklamalarıyla adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil gündemde.

Mehmet Ali Erbil Kanal D'de program yapacağını duyurdu. Yayınlanan tanıtımda Erbil, "Parmağın sahibi geldi. Duyduk ki herkes parmağı tartışıyormuş. Size hiç yakıştıramadım. Bu parmağın gerçek sahibi Mehmet Ali Bey'den başkası olabilir mi?" diye konuştu.

Mehmet Ali Erbil'in ekrana dönmesi bir kısım tarafından eleştirilirken Farah Zeynep Abdullah kendini tutamadı.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Ali Erbil'in yeni programının yayınlanacağı Kanal D'ye "Iıııııyyyyyy ne kadar mal bir kanal" diyerek tepki gösterdi.







