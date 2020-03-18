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Güliz Ayla'yı kızdıran soru: Striptiz videolarını…

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 15:05 | Son Güncelleme

Şarkıcı Güliz Ayla, korona virüsü nedeniyle kendisini evine kapattı. Bu süre zarfında vaktini daha verimli geçirmek adına takipçilerinden sorular alan Ayla, bir takipçisinden gelen soruya dikkat çekici bir yanıt verdi.

İlk albümünü 2015 yılında yayınlayan Güliz Ayla, bir yandan yoğun bir tempo içerisinde koştururken bir yandan da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşımda bulunuyor.

Sadece işleriyle ilgili değil farklı konularla ilgili paylaşımda da bulunan Güliz Ayla özellikle direk dansı videoları ile öne çıkıyor.

Bir dönem pek çok ünlünün spor olarak yaptığı direk dansını son derece başarılı bir şekilde uygulayan Ayla bir takipçisinden kendisine bu konuda yöneltilen soruya dikkat çekici bir yanıt verdi.

gulizayla-instagram

Korona virüsü nedeniyle kendisini eve kapatan ve bu süre zarfında takipçilerinden sorular alan Güliz Ayla, kendisine direk dansı videoları üzerinden göndermede bulunan bir takipçisine; “Yok taşındım yeni evde direk yok, yaptırıp hemen çekmeye başlayacağım. Seni de engelledikten sonra fake hesabından izlersin seni gidi toplumsal tepkici” yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Güliz Ayla, direk dansı, instagram,

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