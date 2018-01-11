Gülizar 3. tanıtım fragmanı çıktı! Gülizar dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kanal D yeni dizisi Gülizar'ı bir Çağan Irmak yapımı olarak tanıtıyor. Ünlü yönetmen Çağan Irmak bu yeni dizi projesinde hem yönetmen hem de senarist koltuğunda. Çağan Irmak'a senaryo da Scripta yazı grubu eşlik ediyor. Peki Gülizar dizisinin konusu nedir, oyunları kimler?

GÜLİZAR DİZİSİNİN KONUSU

Gülizar (25), İzmir’in fakir bir mahallesinde, annesinin onu emanet ettiği Suzan’la (40) birlikte yaşamaktadır, müzik onun için çok önemlidir ve en büyük hayali bir gün iyi bir şarkıcı olmaktır.

Suzan, Şerife’nin işlettiği pavyonda çalışmaktadır ancak Şerife’nin gözü Gülizar’dadır. Suzan’dan Gülizar’ı pavyona getirmesini ister. Gülizar’ın bir diğer derdi ise kendisiyle evlenmek isteyen yaşı geçkin Bahri Bey’dir. Gülizar, başındaki bu dertlerden kurtulmak isterken hayatı tahmin edemeyeceği şekilde değişir. Öz babası süt-peynir fabrikaları sahibi zengin iş adamı Mehmet Rıfat ölüm döşeğindedir, kendisini görmek istemekte ve artık onların çiftliğinde yaşamasını vasiyet etmektedir. Çiftliğin kâhyası ve Gülizar’ın varlığını yıllardır bilen kâhya Veysel’in oğlu Murat, Gülizar çiftliğe geldiği andan itibaren ona vurulur ancak ortada bir sorun vardır; kendisi Mehmet Rıfat’ın kızı Mine ile nişanlıdır. Gülizar çiftlikte hayallerine ulaşmaya çabalarken hem geçmişteki hem de yeni edindiği düşmanlarla mücadele edecek, bir yandan da Murat’a duyduğu aşkla sarsılacaktır.