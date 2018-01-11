Gülizar 3. tanıtım fragmanı çıktı! Gülizar dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kanal D yeni dizisi Gülizar'ı bir Çağan Irmak yapımı olarak tanıtıyor. Ünlü yönetmen Çağan Irmak bu yeni dizi projesinde hem yönetmen hem de senarist koltuğunda. Çağan Irmak'a senaryo da Scripta yazı grubu eşlik ediyor. Peki Gülizar dizisinin konusu nedir, oyunları kimler?
Gülizar (25), İzmir’in fakir bir mahallesinde, annesinin onu emanet ettiği Suzan’la (40) birlikte yaşamaktadır, müzik onun için çok önemlidir ve en büyük hayali bir gün iyi bir şarkıcı olmaktır.
Suzan, Şerife’nin işlettiği pavyonda çalışmaktadır ancak Şerife’nin gözü Gülizar’dadır. Suzan’dan Gülizar’ı pavyona getirmesini ister. Gülizar’ın bir diğer derdi ise kendisiyle evlenmek isteyen yaşı geçkin Bahri Bey’dir. Gülizar, başındaki bu dertlerden kurtulmak isterken hayatı tahmin edemeyeceği şekilde değişir. Öz babası süt-peynir fabrikaları sahibi zengin iş adamı Mehmet Rıfat ölüm döşeğindedir, kendisini görmek istemekte ve artık onların çiftliğinde yaşamasını vasiyet etmektedir. Çiftliğin kâhyası ve Gülizar’ın varlığını yıllardır bilen kâhya Veysel’in oğlu Murat, Gülizar çiftliğe geldiği andan itibaren ona vurulur ancak ortada bir sorun vardır; kendisi Mehmet Rıfat’ın kızı Mine ile nişanlıdır. Gülizar çiftlikte hayallerine ulaşmaya çabalarken hem geçmişteki hem de yeni edindiği düşmanlarla mücadele edecek, bir yandan da Murat’a duyduğu aşkla sarsılacaktır.
Farah Zeynep Abdullah (Gülizar), Berk Cankat (Murat), Ebru Cündübeyoğlu (Suzan), Şerif Sezer (Hayriye), Berkay Ateş (Fettah), Zuhal Gencer (Candan), Sevtap Özaltun (Mine), Berk Erçer (Tuğrul), Osman Alkaş (Veysel), Mahperi Mertoğlu (Şerife Abla), Ayşe Tunaboylu (Zemzem), Goncagül Sunar (Nazan), Gonca Cilasun (Muazzez), Emre Taşkıran (Teksoy), Pelin Abay (Fatoş), Sinem Yener (Perihan), Feriha Eyüboğlu (Şükriye), Baran Can Eraslan (Fuat)
FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?
1989 İstanbul doğumlu olan Farah Zeynep Abdullah, Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul'da doğdu. Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okumuştur. Ancak daha sonra babasının işi gereği kaydını aldırarak İngiltere'de lise öğrenimini tamamlamıştır. Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizinin 2'nci sezonundan sonra, diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamlamış ve 2013'te diplomasını almıştır. Ayrıca, kadın-erkek eşitliği ile ilgili bir kampanya olan HeForShe reklamında oynamıştır. Amnesty Türkiye'nin de gönüllü destekçisidir.
BERK CANKAT KİMDİR?
Berk Cankat, 9 Mayıs 1984 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Mimar olan ve müteahhitlik yapan babasının mesleği sebebiyle Ankara, Eskişehir ve Hatay gibi şehirlerde çocukluğu geçti. Bu sebeple İlkokul'u Hatay'da, Ortaokul ve Lise'yi ise Ankara'da okudu. Ortaokul ve Lise döneminde okul tiyatrosunda yer aldı. Amatör olarak ilk tiyatro deneyimini de, 1999 senesinde Haldun Taner'in yazdığı "Ay Işığında Samata" oyununda aldığı rol ile kazandı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Bilkent Üniversitesi - Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi - Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun oldu(2002-2007). Üniversite yıllarında hiç oyunculukla ilgilenmedi. Üniversiteden mezun olduktan sonra çok yakın arkadaşı ile birlikte grafiker mesleğini yapmak için İstanbul’a geldi.
İstanbul'a geldikten sonra oyuncu olmaya karar verdi. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı ve artık profesyonel olarak tiyatro hayatına başladı. 2011 yılında Anton Chekhov'un yazdığı "Martı" ve Dejan Dukovski'nin yazdığı "Barut Fıçısı" oyunlarında, 2012 yılında ise Muzaffer İzgü'nün yazmış olduğu "Merhaba Efendim" adlı tiyatro oyununda rol aldı. Ayrıca tiyatro hayatında "Kızıl Ötesi Aydınlık" adlı oyunda Civan Canova’nın, "Otobüs" adlı oyunda ise Vahide Perçin'in asistanlığını üstlenmiştir.
İlk, Televizyon işi tecrübesini ise FOX TV ekranlarında yayınlanan Sana Bir Sır Vereceğim dizisi ile kazandı. Bu dizide fantastik güçlere sahip olan ve bakışlarıyla zihinleri kontrol eden "Savaş" karakterini canlandırdı. Bu dizi ile birlikte adını duyurduktan sonra Medcezir dizisi'ne konuk oyuncu olarak katıldı ve dizide "Cem" karakterine hayat verdi. Ekranlara iyice ısınan oyuncu 2014 yaz sezonunda Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Güzel Köylü dizisinde "Cemal" karakterini canlandırdı. Dizide Berk Cankat Gizem Karaca, Mehmet Ali Nuroğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerle birlikte yer aldı. Ancak bu dizi, 17 Haziran 2015 tarihinde sona erdi. Kasım 2015 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan Tims Productions'ın yapımını üstlendiği Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Yeniçeri acemisi olan "İskender(Alex)" karakterini canlandırdı. Berk Cankat Ocak 2016 tarihinde ELLE dergisi tarafından düzenlenen ELLE Style Awards - Yılın Erkek Oyuncusu ödülüne layık görülmüştür. 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Yıldızlar Şahidim adlı dizide Özge Gürel ile birlikte başrolde oynamıştır.
GÜLİZAR İLK TANITIM FRAGMANI
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