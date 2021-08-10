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Güllü'nün olaylı gecesi! Mekan sahibine saldırdı, ortalığı yıktı...

10.08.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Güllü’nün olaylı gecesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir mekân işleten şarkıcı Güllü, kendi mekanında kavgaya karıştı. Kavga görüntüleri, amatör kameraya an be an yansıdı. Kızı Tuyan Ülkem ve Deniz adındaki yardımcısıyla mekan sahibini darp eden Güllü gözaltına alındı.

Bir süredir Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir mekân işleten şarkıcı Güllü, kendi mekanında kavgaya karıştı. Kavga görüntüleri, amatör kameraya an be an yansıdı.

Fethiye'nin Çalış semtinde kamp alanı işleten Güllü, 5 bin 200 lira olan kira bedelini aylardır ödemediği gerekçesiyle mal sahibi ile davalık oldu.

47 bin TL’yi bulan borç yüzünden Erdal Bolatcan ile önce davalık olan Güllü ardından kavga etti.

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GÖZALTINA ALINDI

Kızı Tuyan Ülkem ve Deniz adındaki yardımcısıyla mekan sahibini darp eden Güllü gözaltına alındı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri Güllü, kızı ve yardımcısını karakola götürdü.
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Saldırıda çeşitli yerlerinden yaralanan mekan sahipleri Güllü ve beraberindekilerden şikayetçi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Fethiye
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