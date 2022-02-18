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  4. Güllü'nün sahilde canlı performansı sosyal medyayı salladı! "Tüylerim diken diken oldu"

Güllü'nün sahilde canlı performansı sosyal medyayı salladı! "Tüylerim diken diken oldu"

18.02.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk fantezi müziği ses sanatçısı Güllü kendi şarkısını duyunca sahilde aşka geldi. Güllü "Sabah olmadan" performansı ile sosyal medyayı salladı. Güllü'nün paylaşımına hayranlarından "Tüylerim diken diken oldu" yorumları geldi.

Söylediği roman havalarıyla 1990'larda adını duyuran Güllü şarkılarıyla gönüllere taht kuran bir isim. Mide ameliyatı olup zayıflayan Güllü'nün değişimi zaman zaman gündeme gelse de ünlü şarkıcı daha çok performansıyla anılıyor.

Güllü'nün son olarak sahilde şarkı söylediği anlar sosyal medyaya düştü. Sabah Olmadan şarkısını sahilde söyleyip video çeken Güllü hayranlarını mest etti.

Güllü'nün o anlarına sosyal medyada yorum yağdı. Güllü'nün videosuna gelen yorumlardan bazıları şöyle:

  • Çıkamadım videodan sabah sabah Güllü ablaaaa
  • Tüylerim diken diken oldu
  • Güllü muhteşem sesinden hala bir şey kaybetmemiş
  • Zehirli ok gelmiş. Bugün tüm gün Güllücüyüz
  • Narkozu almadan ameliyata girmiş gibi hissediyorum


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