Güllü'nün sahilde canlı performansı sosyal medyayı salladı! "Tüylerim diken diken oldu"

Söylediği roman havalarıyla 1990'larda adını duyuran Güllü şarkılarıyla gönüllere taht kuran bir isim. Mide ameliyatı olup zayıflayan Güllü'nün değişimi zaman zaman gündeme gelse de ünlü şarkıcı daha çok performansıyla anılıyor.

Güllü'nün son olarak sahilde şarkı söylediği anlar sosyal medyaya düştü. Sabah Olmadan şarkısını sahilde söyleyip video çeken Güllü hayranlarını mest etti.

Güllü'nün o anlarına sosyal medyada yorum yağdı. Güllü'nün videosuna gelen yorumlardan bazıları şöyle:

Çıkamadım videodan sabah sabah Güllü ablaaaa

Tüylerim diken diken oldu

Güllü muhteşem sesinden hala bir şey kaybetmemiş

Zehirli ok gelmiş. Bugün tüm gün Güllücüyüz

Narkozu almadan ameliyata girmiş gibi hissediyorum



