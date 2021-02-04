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Gülnihal Demir kimdir? Mandıra Filozofu’nun Gülfidan’ı 39 kilo verdi! Gülnihal Demir kaç yaşında, nereli? İşte son hali

04.02.2021 12:04 | Son Güncelleme:
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Gülnihal Demir kimdir? Mandıra Filozofu’nun Gülfidan’ı 39 kilo verdi! Gülnihal Demir kaç yaşında, nereli? İşte son hali

Kısa sürede verdiği kilolarla dikkat çeken sevilen oyuncu, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu oldu. Mandıra Filozofu’nun Gülfidan’ın ile ilgili Gülnihal Demir kimdir şeklinde araştırmalar yapılıyor. Peki, Gülnihal Demir kaç yaşında, nereli? İşte Gülnihal Demir son hali…

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları arasında sevilen oyuncu Gülnihal Demir ile oğlu Yiğit Dören de var. Kısa sürede 39 kilo veren ünlü oyuncu, programda nasıl zayıfladığını anlatıyor. Programın izleyicileri tarafından sevilen oyuncu ile ilgili araştırmalar da yapılmaya başlandı. Peki, Gülnihal Demir kaç yaşında? Gülnihal Demir nereli? İşte tüm merak edilenler...

gülfidan

GÜLNİHAL DEMİR KİMDİR?

39 verdiği öğrenilen Gülnihal Demir son hali ile televizyon izleyicileri arasında merak uyandırdı. 1 Ocak 1953 Muğla doğumlu olan ünlü oyuncu şu anda 68 yaşında. Özel bir bankadan 50 yaşında emekli olduktan sonra oyunculuğa adım atan ünlü isim 2016 yılında obezite ameliyatı olmuştu. Çok sayıda filmde ve dizide rol alan ünlü oyuncu özellikle Dondurmam Gaymak filminde canlandırdığı Canfeda karakteriyle tanınmış ve büyük bir beğeni kazanmıştı.

gülnihal demir

Gülnihal Demir oynadığı filmler ile kısa sürede izleyicilerin sevgisini kazandı. Ünlü oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında; Büyük Yalan dizisi, Büyük Buluşma dizisi, Dondurmam Gaymak filmi, Yeşeren Düşler dizisi, Benden Baba Olmaz dizisi, Dalgakıran dizisi, Havalimanı / İyi Uçuşlar dizisi, Kavak Yelleri dizisi, Bozkırda Bir Çiçek dizisi, Çocuklar Duymasın dizisi, Babam Sağ Olsun dizisi, Kamp, Zengin Kız Fakir Oğlan dizisi, Nizama Adanmış Ruhlar dizisi, Süper İncir filmi, Deliha filmi, Mandıra Filozofu filmi ve Avanak Dedektör filmi yer alıyor. Demir’in bir oğlu bulunuyor. Demir'in oğlu Yiğit Dören ise casting director ve sinema/ dizi oyuncusu.

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