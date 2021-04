Gülper Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kıbrıs Adası Kışı dizisi Ayşe biyografisi

Ortaokulu ve lise eğitimini Almanya’da yapan Gülper Özdemir, ABD Truman State Universty'den mezun olmuştur. Aynı zamanda Almanya’da Rhein Main University of Applied Sciences okulundan da eğitim almıştır. Oyunculuk eğitimine ise lise ve üniversite senelerinde pek çok tiyatro topluluğunda yer alarak yine Almanya’da başlamıştır. Tiyatro ile lisede tanışmış olan Gülper Özdemir ilk olarak Bonnie&Clyde’ın Bonnie’si olarak bir tiyatro oyununda sahneye çıkmıştır.

Yayınlandığı dönem oldukça izlenmiş olan Meleklerin Aşkı, Tutsak ve Bana Sevmeyi Anlat gibi bir çok önemli yapımda rol almış olan Gülper Özdemir yakında TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Kıbrıs Adası Kışı dizisinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu ve Pelin Karahan gibi isimlerle birlikte başrolü paylaşacak. Başarılı oyuncu, henüz 16 yaşındayken ailesinin karşı çıkmasına rağmen arkadaşları ile dünya turuna çıktığını ve Güney Afrika, Dubai, Malta, Londra, New York, Güney Hindistan, Paris gibi pek çok ülke ve şehri gezdiğini açıklamıştır.

Hem Türkiye'de hem Almanya’da tiyatrolarda sahne almış olan başarılı oyuncu, daha sonra New York The Living Theatre'a oyuncu olarak katılmış ve Judith Malina’nın ”No Place To Hide” oyununda rol almıştır.

Okulunun bittiği sene Ay Yapım’dan gelen haber ile her şeyini toplayıp İstanbul’a gelen ve kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya başlayan oyuncu, İstanbul’a geldiği ilk zamanlarda kalbinde korku olduğunu, kültür şoku yaşadığını ancak süreç içerisinde İstanbul’u sevmeye başladığını söylemiştir.

GÜLPER ÖZDEMİR’İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2015 - Beyaz Gece

2016 – Bana Sevmeyi Anlat (Simge) (TV Dizisi)

2017 – Kara Yazı (Derya) (TV Dizisi)

2017 – Tutsak (Elif) (TV Dizisi)

2018 – Meleklerin Aşkı (Melek) (TV Dizisi)

2019 – Sen Anlat Karadeniz (Hazan) (TV Dizisi)