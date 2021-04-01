Gülper Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kıbrıs Adası Kışı dizisi Ayşe biyografisi

Yayınlandığı dönem oldukça izlenmiş olan Meleklerin Aşkı, Tutsak ve Bana Sevmeyi Anlat gibi bir çok önemli yapımda rol almış olan Gülper Özdemir yakında TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Kıbrıs Adası Kışı dizisinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu ve Pelin Karahan gibi isimlerle birlikte başrolü paylaşacak. Başarılı oyuncu, henüz 16 yaşındayken ailesinin karşı çıkmasına rağmen arkadaşları ile dünya turuna çıktığını ve Güney Afrika, Dubai, Malta, Londra, New York, Güney Hindistan, Paris gibi pek çok ülke ve şehri gezdiğini açıklamıştır.

GÜLPER ÖZDEMİR KİMDİR?

28 yaşında olan ve 18 Kasım 1990 tarihinde Almanya Frankfurt'ta doğan Gülper Özdemir Akrep burcudur. Babası ekonomi alanında yüksek lisans yapmak amacıyla Frankfurt’a gitmiş ve sonrasında annesini de yanına almıştır. Babasının okumaya devam etmiş, annesi ise çalışmaya başlamıştır. Gülper Özdemir, hayatlarını Almanya’da devam ettiren bir ailenin çocuğudur. Anne ve babasının Sinoplu olmasından dolayı Gülper Özdemir aslen Sinop’ludur.

Ortaokulu ve lise eğitimini Almanya’da yapan Gülper Özdemir, ABD Truman State Universty'den mezun olmuştur. Aynı zamanda Almanya’da Rhein Main University of Applied Sciences okulundan da eğitim almıştır. Oyunculuk eğitimine ise lise ve üniversite senelerinde pek çok tiyatro topluluğunda yer alarak yine Almanya’da başlamıştır. Tiyatro ile lisede tanışmış olan Gülper Özdemir ilk olarak Bonnie&Clyde’ın Bonnie’si olarak bir tiyatro oyununda sahneye çıkmıştır.