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Gülperi 3. yeni bölüm fragmanı! Gülperi iğrenç teklifi kabul ediyor

DİZİ HABERLERİ  | 25.09.2018 02:24 | Son Güncelleme

Gülperi dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Timuçin Esen ve Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı Gülperi'nin yeni bölüm fragmanında, Ejder’in Gülperi’yle evlenmek istediğini öğrenen Hasan’ın amcasına tepkisi sert oluyor. Ancak Gülperi, Ejder'le evlenmeyi kabul ediyor. Gülperi’nin Ejder’le nikah masasına oturduğu anlar heyecanı yükseltiyor. Bedriye’nin feryadının yürekleri dağladığı tanıtımda, Gülperi’nin “Siz benim canımı yakmadınız, söküp aldınız!” sözleri dikkat çekiyor.

Gülperi 3. yeni bölüm fragmanı! Gülperi iğrenç teklifi kabul ediyor

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Yakup karşısında Kadir’i buluyor. Yakup, Kadir’in “Torunların babalarının ölümünde parmağın olduğunu bilseler yine sana böyle düşkün olurlar mı?” sorusuyla neye uğradığını şaşırırken, Gülperi’nin Ejder’le nikah masasına oturduğu anlar heyecanı yükseltiyor. Bedriye’nin feryadının yürekleri dağladığı tanıtımda, Gülperi’nin “Siz benim canımı yakmadınız, söküp aldınız!” sözleri dikkat çekiyor.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gülperi’nin geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 2. bölümünde velayet davasını kazanan fakat Yakup’un planıyla Bedriye’nin peşinden Taşkınhan’a giden Gülperi, kızını bulmak için elinden geleni yaptı. Gülperi’yi yalnız bırakmayan Kadir, bu mücadelede ona en büyük desteği veren kişi oldu. Kızı Artemis’in ortadan kaybolduğunu öğrenen Kadir, apar topar İstanbul’a dönmek zorunda kaldı. Kızının evlenmemesi için elinden geleni yapan Gülperi, Yakup’un Bedriye’yi zorla vermek istediği Ali’nin eski nişanlısını bulup, ona nasıl zarar verdiğini Kaymakam’a gösterip Yakup’tan şikayetçi oldu. Ancak bu hareketiyle Yakup’tan öldüresiye dayak yedi. Yakup, Gülperi’nin inatçı ruhuyla baş edebilmek için Bedriye’ye kavuşması karşılığında ona bir teklifte bulundu. Ancak kendisine bu teklifin yapıldığı sırada ne yazık ki Bedriye Ali’nin tecavüzüne uğramıştı. Gülperi ya çocuklarının yanında kalıp Ejder’le evlenecekti ya da Bedriye’yi evlendireceklerdi.

Yönetmenliğini Cem Karcı’nın senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma günü saat 20.00’de Show TV’de!


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