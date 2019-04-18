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Gülperi'den Kadir'i yıkan sözler! Gülperi 29. yeni bölüm 1. fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 18.04.2019 23:08 | Son Güncelleme

Gülperi dizisinin 29. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Şeyma’nın yaptıklarından dolayı öfkesi dinmeyen Gülperi, Kadir’e çok sert sözlerle çıkışırken hapishaneye giren Hasan’ı büyük tehlikeler bekliyor. Gülperi ise Kadir'e çok sert sözler söylüyor. Gülperi’nin sözleri karşısında Artemis’in teselli ettiği Kadir’in neler yapacağı ise merakla bekleniyor. İşte Gülperi 29. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 29. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kadir, Hasan’ı belaya bulaşmaması için uyarırken Hasan, Artemis’ten kaydı verenin Şeyma olduğunu öğreniyor.

Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği Gülperi, yeni bölümüyle 26 Nisan Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gülperi’nin geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 28. bölümünde Gülperi, Eyüp’ün tehdidiyle oğlunu kurtarmak için kendi hayatını feda ederek, Taşkınların konağına geri döndü. Ailecek geçirdikleri mutlu gecenin ardından Gülperi’nin gitmesine anlam veremeyen Kadir, onun kaçırıldığını düşünerek polisle birlikte konağın kapısına dayandı. Gülperi, Kadir’le gitmeyerek onu büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Hasan ve Bedriye ise bu sırada Artemis’in okulunda yeni eğitim hayatlarına başladı. Artemis’le arası yanlışlıkla da olsa Kadir’i vurduğu için limoni olan fakat değişmeye söz veren Hasan’ın daha ilk günden, Artemis’in eski sevgilisi Doruk yüzünden başı belaya girdi.

Bedriye’nin aklı ise Selen’in kuzeni doktor Mehmet’teydi ve onu görmek için türlü bahaneler üretti. Gülperi tarafından reddedilmeyi kaldıramayan ve perişan olan Kadir, Gülperi’nin her şeyi anlatmasıyla onu kurtarmak için harekete geçti. Gülperi’nin konakta zorla tutulduğunu öğrenen Hasan, Kadir’le birlikte Eyüp’ü yakalamakta kararlıydı. Yakup’un ortadan kayboluşunun Eyüp’le ilgili olabileceğini düşünen Kader, Hasan’dan yardım istedi. Serdar’ın sürpriz hareketiyle Yakup’un av kulübesinde tutulduğunu öğrenen Hasan, Kadir’le birlikte Yakup’u kurtardı, Eyüp’ten görüntüleri de alarak yok etti. Onları takip eden Artemis ise Eyüp’e görüntüleri verenin Şeyma olduğunu öğrendi. Fatma, Gülperi’ye konaktaki hayatı zehir ederken ileriye gidince soluğu hastanede aldılar. Bu sırada Hamile olduğunu öğrenen Gülperi büyük bir sevinç yaşadı. Gülperi ve Kadir’in mutlu zamanlarına geri döndüğü, Gülperi’nin müjdeli haberi Kadir’e vereceği sırada tüm aileyi mahvedecek bir gelişme yaşandı. Kapıya dayanan polisler Hasan’ı tutuklayınca, Gülperi’nin baştan beri korktuğu şey başına geldi.


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