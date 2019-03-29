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Gülperi dizisinde Hasan'ın vurduğu Kadir öldü mü? Gülperi 26. yeni bölüm 3. fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 29.03.2019 00:55 | Son Güncelleme

Gülperi dizisinin merakla beklenen 26. yeni bölümünden 3. fragman yayınlandı. Gülperi yeni bölümde izleyicileri şoke edecek bir gelişme yaşanıyor. Gülperi ve Hasan’ın da gelmesiyle heyecan giderek artarken, Hasan’ın silahından çıkan kurşun Kadir’e isabet ediyor. Kadir yediği kurşunla yere yığılırken, Hasan ve Gülperi’nin şoke olduğu anlar izleyenleri derinden etkiliyor. Peki Gülperi'de Kadir ölüyor mu? İşte Gülperi 26. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 26. Bölüm üçüncü tanıtımı yayınlandı. Kadir’in “Ömrüm yettiğince hep sizin yanınızda olacağım!” sözleriyle Can’a destek olduğu, Gülperi’nin çocuklarına özleminin giderek arttığı tanıtımda Kadir ve Eyüp sıkı bir kavgaya tutuşuyor.

HASAN, KADİR’İ VURUYOR!
Gülperi ve Hasan’ın da gelmesiyle heyecan giderek artarken, Hasan’ın silahından çıkan kurşun Kadir’e isabet ediyor. Kadir yediği kurşunla yere yığılırken, Hasan ve Gülperi’nin şoke olduğu anlar izleyenleri derinden etkiliyor.

Gülperi (4)

GÜLPERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Gülperi’nin 29 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek 26. bölümünde Gülperi kendini feda eder ve Şeyma’nın hayatı karşılığında Eyüp’le gider. Hasan annesini kurtarabilmek için büyük öfke duyduğu biriyle işbirliği yapmak zorunda kalacaktır. Eyüp Gülperi’yi boşanmazsa çok değer verdiği birini öldürmekle tehdit eder. Kadir ise başındaki büyük tehlikeden habersiz kaçak hayatı süren Eyüp’ü aramaktadır. Hasan Eyüp’ün kendisine ve annesine söylediklerinin ağırlığı altında ezilir. Yakup Ağa da Eyüp’ün firarıyla korku dolu günler geçirmeye başlamıştır. Konaktaki güvenlik önlemlerini artırsa da kurtuluşunun öfkeli Hasan’ı kullanmaktan geçtiğini anlar. Suna başlarına gelen olayların sorumlusu olarak Gülperi’yi görmektedir. Şeyma’yı yanına, Kadir’in evine alır. Ancak Şeyma kendini kaybedecek ve hem Gülperi hem Artemis’e zarar verecek korkunç bir hareket yapar. Bu olay sonunda Artemis ile annesinin ilişkisi zarar görürken Kadir de kızının velayetini almak için bir mücadeleye girişir. Gülperi ve Kadir sorunlara karşı aşklarının ardında dururlar. Kadir tam Eyüp’ü yakalamışken Hasan’ın tabancasından çıkan bir kurşun yanlış hedefi vurur ve mutluluk hesapları alt üst olur.

Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği Gülperi, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!

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