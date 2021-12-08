Gülşah Saraçoğlu: Ben kürk seviyorum ve giyiyorum

Gülşah Saraçoğlu, ünlü isimlere yaptığı tasarımlarla adını duyurmayı başardı. Ünlülerin modacısı olarak anılan Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda programının jüri üyesi olarak ekranda boy gösteriyor. Yıllar önce kilolu haliyle bilinen Gülşah Saraçoğlu, yaptırdığı mide ameliyatı sonrası hızla kilo vererek fit haliyle beğeni topladı.

“KÜRK SEVİYORUM VE GİYİYORUM”

Modacı Gülşah Saraçoğlu, TV 8’de yayınlanan Müge ve Gülşen’le 2. sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında söyledikleriyle gündeme gelen Gülşah Saraçoğlu canlı yayında 50 gerçek kürkü olduğunu itiraf etti. Modacı, “Eleştiriler umurumda değil, gerçek kürk giymeyi seviyorum.” diyerek tepki çekti.

Bu sırada oyuncu İpek Tanrıyar da üzerindeki ceketi atarak tepkisini gösterdi. Gülşah Saraçoğlu, bu sözleriyle sosyal medyada büyük tepki aldı. Hayvan severler tarafından yerden yere vurulan modacının cani olduğu yönünde eleştiriler yer aldı.

