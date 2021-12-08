MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülşah Saraçoğlu: Ben kürk seviyorum ve giyiyorum

Gülşah Saraçoğlu: Ben kürk seviyorum ve giyiyorum

08.12.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcıları giydiren modacı Gülşah Saraçoğlu, canlı yayında yaptığı kürk açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Hayvanlara yapılan zulmün çok acı olduğunu dile getiren Gülşah Saraçoğlu, “Ben o konulara hiç girmiyorum. Kürk seviyorum ve giyiyorum.” dedi.

Gülşah Saraçoğlu, ünlü isimlere yaptığı tasarımlarla adını duyurmayı başardı. Ünlülerin modacısı olarak anılan Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda programının jüri üyesi olarak ekranda boy gösteriyor. Yıllar önce kilolu haliyle bilinen Gülşah Saraçoğlu, yaptırdığı mide ameliyatı sonrası hızla kilo vererek fit haliyle beğeni topladı.

“KÜRK SEVİYORUM VE GİYİYORUM”

Modacı Gülşah Saraçoğlu, TV 8’de yayınlanan Müge ve Gülşen’le 2. sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında söyledikleriyle gündeme gelen Gülşah Saraçoğlu canlı yayında 50 gerçek kürkü olduğunu itiraf etti. Modacı, “Eleştiriler umurumda değil, gerçek kürk giymeyi seviyorum.” diyerek tepki çekti.

Yasak aşk skandalında yeni perde! Gökhan Göz, Berdan Mardini’nin eski karısı Fatoş Yelliler’le fotoğraflarını paylaştıYasak aşk skandalında yeni perde! Gökhan Göz, Berdan Mardini’nin eski karısı Fatoş Yelliler’le fotoğraflarını paylaştı

Bu sırada oyuncu İpek Tanrıyar da üzerindeki ceketi atarak tepkisini gösterdi. Gülşah Saraçoğlu, bu sözleriyle sosyal medyada büyük tepki aldı. Hayvan severler tarafından yerden yere vurulan modacının cani olduğu yönünde eleştiriler yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSon izi de sildirdiSon izi de sildirdi
PARTNERMakyajsız paylaştı: Canım kendim!Makyajsız paylaştı: Canım kendim!
Serdar Ortaç’a kulak asmıyor! Olay paylaşımSerdar Ortaç’a kulak asmıyor! Olay paylaşım
Anahtar Kelimeler:
Gülşah Saraçoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tepki çeken görüntüler! Kıyafetleri kirli diye koltuğa oturtulmadı

Tepki çeken görüntüler! Kıyafetleri kirli diye koltuğa oturtulmadı

Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler

Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler

Söylenen başka görünen başka! Onlarca atla birlikte yakalandı

Söylenen başka görünen başka! Onlarca atla birlikte yakalandı

Kabine toplanıyor! Masada asgari ücret var

Kabine toplanıyor! Masada asgari ücret var

İşte en yüksek ve en düşük memur maaşı!

İşte en yüksek ve en düşük memur maaşı!

Müstehcen paylaşımlarıyla olay olan çifti paylaştı: Akşam eve çağırsalar...

Müstehcen paylaşımlarıyla olay olan çifti paylaştı: Akşam eve çağırsalar...

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Cesur kıyafetine yorum yağdı! ''Bir şey giymeseydin''

Cesur kıyafetine yorum yağdı! ''Bir şey giymeseydin''

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

"Herkes neden direkt bel altına vuruyor?" diye soran takipçisine yanıt verdi

"Herkes neden direkt bel altına vuruyor?" diye soran takipçisine yanıt verdi

"Mezhepsiz" demişti! Fotoğraflar şaşkınlık yarattı

"Mezhepsiz" demişti! Fotoğraflar şaşkınlık yarattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.