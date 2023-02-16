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Gülşah Saraçoğlu Gülben Ergen'in ortak yayında olmamasına sitem etti

16.02.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından kanalların yaptığı ortak yayında pek çok ünlü isim vardı. Kıvanç Tatlıtuğ, Acun Ilıcalı, Hülya Avşar gibi isimlerin yanında gözler Gülben Ergen'i de aradı. Ergen'in ortak yayında olmamasına dair yakın arkadaşı Gülşah Saraçoğlu bakın ne dedi.

Gülşah Saraçoğlu Gülben Ergen'in ortak yayında olmamasına sitem etti

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 10 ilimizde yıkım gerçekleşti. Binlerce insanın ölümü ve onlarca yaralının olduğu deprem sonrası Türkiye Tek Yürek Kampanyası yapıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ, Acun Ilıcalı, Hülya Avşar, Serenay Sarıkaya, Murat Yıldırım gibi ünlü isimlerin olduğu ortak yayında Gülben Ergen yoktu. Günlerdir afet bölgesine dair yardımlara destek olan Ergen hakkında yakın dostu bir sitemde bulundu.

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Gülşah Saraçoğlu paylaşımında "Bu ülkeye 43 anaokulu açmış, bizzat Maraş'a Antep'e günlerce yardıma gitmiş Gülben Ergen bu önemli gecede neden ekranda yok diye düşünen bir tek ben miyim?" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen Gülşah Saraçoğlu Kıvanç Tatlıtuğ

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