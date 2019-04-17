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Gülse Birsel'den kötü haber: Yoruldum

DİZİ HABERLERİ  | 17.04.2019 10:33 | Son Güncelleme

Fashiontv Moda Ödülleri'ne konuk olarak ödül alan Gülse Birsel, "Artık yoruldum" diyerek bundan sonra televizyona dizi yapmayı düşünmediği açıkladı.

Başrolünü oynadığı ve senaryosunu yazdığı Jet Sosyete'nin final yapmasıyla ilgili konuşan Gülse Birsel, hayranlarına bir de kötü haber verdi.

Gülse Birsel televizyona dizi yapmaya tövbe etti. Birsel, dizi sürelerinin uzun olması nedeniyle böyle bir karar verdiğini açıkladı.

Jet Sosyete'nin final yapması sonrası dijital platforma geçeceğini söyleyen Gülse Birsel, şöyle konuştu:

"Artık 120 dakikalık maceralarımız son buluyor. Bu iş artık yapılacak bir iş olmaktan çıktı. Büyük konuşacağım ama bir daha televizyona 100-120 dakikalık dizi ben yapmayacağım. Komedi 120 dakika olmaz. Yazıyorsan o bir sinema filmi olacak. Ben artık yoruldum, başka platformlarda buluşmak üzere artık."

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
dizin tutulmadı. kıvırıyorsun. Başladığı günden beri ite kaka bugüne kadar getirebildiniz. yüz ifaden ve beden dilin herşeyi ortaya koyuyor zaten. İnsanların gülecek halimi var. Ekonomik , sağlık problemleri, suriyeliler, belirsizlikler, zamlar, siyasi gerginlikler, adeletsizlikler. vs yüzünden halkın çoğu mutsuz. o yüzden de başarılı olamadın. kabul et.
çok şükür, gereksiz dizilerdi
Kısa çekin o zaman.. Bizde sıkılıyoruz film izler gibi dizi izlemekten.. Millet 35-40 dk. çekiyor mis gibi.. Biraz örnek almak lazım. 30 dk. çek bitsin gitsin.. Biz seyrederiz sizi :)
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