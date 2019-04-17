Gülse Birsel'den kötü haber: Yoruldum

Başrolünü oynadığı ve senaryosunu yazdığı Jet Sosyete'nin final yapmasıyla ilgili konuşan Gülse Birsel, hayranlarına bir de kötü haber verdi.

Gülse Birsel televizyona dizi yapmaya tövbe etti. Birsel, dizi sürelerinin uzun olması nedeniyle böyle bir karar verdiğini açıkladı.

Jet Sosyete'nin final yapması sonrası dijital platforma geçeceğini söyleyen Gülse Birsel, şöyle konuştu:

"Artık 120 dakikalık maceralarımız son buluyor. Bu iş artık yapılacak bir iş olmaktan çıktı. Büyük konuşacağım ama bir daha televizyona 100-120 dakikalık dizi ben yapmayacağım. Komedi 120 dakika olmaz. Yazıyorsan o bir sinema filmi olacak. Ben artık yoruldum, başka platformlarda buluşmak üzere artık."

