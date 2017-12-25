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Gülse Birsel'in yeni dizisinin kanalı ve oyuncuları belli oldu

MAGAZİN HABERLERİ | 25.12.2017 21:30 | Son Güncelleme 6 saat önce

Gülse Birsel’in yeni projesi ‘Jet Sosyete’ Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Jet Sosyete dizisinin oyuncu kadrosu da netlik kazandı.

Gülse Birsel'in yeni dizisinin kanalı ve oyuncuları belli oldu

Şu sıralar Aile Arasında ile beyazperdede boy gösteren Gülse Birsel'in 3 yıl aradan sonra ekrana dönüş yapacağı, merakla beklenen dizi 'Jet Sosyete' Star TV'de ekranlara gelecek.

BKM yapımcılığında; yönetmen Hakan Algül tarafından hayata geçirilecek 'Jet Sosyete' yıldız oyuncu kadrosu ile ekranlarda komedi fırtınası estirecek.

KADROSUNDA KİMLER VAR?
Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Emre Taştekin ve Ecem Uzun'un oyuncu kadrosunda yer aldığı Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor. Heyecanla beklenen Jet Sosyete’nin ocak ayında sete çıkması planlanıyor.

çağlar-çorumlu

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Anahtar Kelimeler:
Gülse Birsel jet sosyete

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
burhan altintopsuz olmaz
Engin Günaydın olmalı
desenize sanaaaattt görecez zanaaaatttttttttttttttttttttttttttttt
burhan altıntop film olsun
Gürse Birsel varsa o iş tamamdır.
engin gunaydin veya ata demirer olmadam bu dizide patlar gulde birsel kendini basarili saniyor ama onemli olan insanlarin izlemek istedigi kisiler avrupa yakasi ve aile arasinda basarili oldu cunki herkes ata demirer ve engin gunaydini izliyordu onlar surukluyordu bu kadroda izlicek bir kac kisi var
engin günaydın olmalıııı
hep avrupa yakası tarzı projeler izleyenin bunları zengin edenin beyninden şüphe ederim ....
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