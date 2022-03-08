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Gülşen beline kadar yırtmaç tercih etti! Sosyal medyayı salladı

08.03.2022 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giydiği kıyafetler ve yaptığı danslarla her daim adından söz ettirmeyi başaran Gülşen son konserinde beline kadar yırtmaç tercih etti ve kasık kısmına bir kurdele taktı. Gülşen'in kıyafeti sosyal medyanın yine gündemindeydi.

Gülşen beline kadar yırtmaç tercih etti! Sosyal medyayı salladı

Pandemi sonrası sahneye dönen Gülşen iddialı kıyafetleri ve danslarıyla tepki çekiyordu. Eleştirilere maruz kalan Gülşen "Kıyafet üzerinden farklı farklı ”ama”larla sırf beni ya da sizden olmayanları nasıl alaşağı ederiz diye düşünerek çıktığınız bu yolda aslında kendi ayaklarınıza, hemcinslerinizin ve evlatlarınızın ayaklarına takmaya çalıştığınız prangaların farkında mısınız?" diyerek tepki gösteren Gülşen yine olay bir seçim yaptı.

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BELE KADAR YIRTMAÇ

"Bir gün gelip kadını ya da kendinden olmayanı yok saymaya, baskılamaya ve gerektiğinde yok etmeye hevesli bu ataerkil sistemin sizin gibi düşünenlerden de aldığı güçle gelip sizi de boğabileceğini hatta boğmakta olduğunu görmüyor musunuz?" diyerek tepkisini ortaya koyan Gülşen bu sefer beline kadar çıkan yırtmacıyla sahnedeydi.

Ekran Alıntısı

Bergen şarkısını söylerken çekilen bir görüntüsü sosyal medyada olay olan Gülşen'in elbisesini yalnızca bir kurdele tutuyordu. Gülşen yine sosyal medyayı ikiye böldü.

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