Gülşen Bubikoğlu makyajsız yakalanınca...

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, önceki gün Etiler'deki Akmerkez'de görüntülendi.

Sırayla mağazaları gezen oyuncu, uzun uzun ürünleri inceledi.

Her zaman hayranları tarafından yıllara meydan okuduğu söylenen usta oyuncu bu sefer makyajsız haliyle görüntülendi.

Karşısında gazetecileri gören Gülşen Bubikoğlu, hızlı adımlarla kaçmaya çalıştı.

Muhabirlerin ısrarlarına rağmen konuşmak istemeyen usta oyuncu ''Bu halde konuşmayayım. Teşekkür ediyorum'' diyerek koşar adımlarla yol aldı. (Posta)

