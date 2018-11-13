MAGAZİN

Gülşen Bubikoğlu makyajsız yakalanınca...

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.11.2018 15:39 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu kameralara yakalanınca gerildi! Usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu son görüntüsüyle röportaj vermek istemedi.

Gülşen Bubikoğlu makyajsız yakalanınca...

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, önceki gün Etiler'deki Akmerkez'de görüntülendi.

Sırayla mağazaları gezen oyuncu, uzun uzun ürünleri inceledi.

Her zaman hayranları tarafından yıllara meydan okuduğu söylenen usta oyuncu bu sefer makyajsız haliyle görüntülendi.

5beac0f066a97cf530ae9f44

Karşısında gazetecileri gören Gülşen Bubikoğlu, hızlı adımlarla kaçmaya çalıştı.

5beac6ed67b0a817bc8fa30c

Muhabirlerin ısrarlarına rağmen konuşmak istemeyen usta oyuncu ''Bu halde konuşmayayım. Teşekkür ediyorum'' diyerek koşar adımlarla yol aldı. (Posta)

PARTNERYılana karşı ölüm savaşı!Yılana karşı ölüm savaşı!
Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'
Kim Kardashian: Kocam zengin kokuyorKim Kardashian: Kocam zengin kokuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gülşen bubikoğlu Gülşen Bubikoğlu gençliği Gülşen Bubikoğlu son hali

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Mısıroğlu' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Mısıroğlu' açıklaması

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Poşetlerin parayla satılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te

Poşetlerin parayla satılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Okuyucu Yorumları 9 yorum
gülşen sen her halinle güzelsin
DOĞRUSU GÜLŞEN e YAKIŞTIRAMADIM OYSAKİ HAYATIN GERÇEĞİNİ KABULLENEN,REALİST,POZİTİF DÜŞÜNEN BİR SANATÇI BİLİRDİM...BU HALİYLE BİLE GÜZELDİR,,,MERAK ETME..
hala da güzel
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Sandal oğullarıyla tatile çıktı

Mustafa Sandal oğullarıyla tatile çıktı

Devin Özgür Çınar'ın keyfi yok!

Devin Özgür Çınar'ın keyfi yok!

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Kim Kardashian: Kocam zengin kokuyor

Kim Kardashian: Kocam zengin kokuyor

Popstar Bayhan: Annem küçükken gözümün önünde intihar etti

Popstar Bayhan: Annem küçükken gözümün önünde intihar etti

Jelena Karleusa çirkin yorumlar sonrası ağzını bozdu!

Jelena Karleusa çirkin yorumlar sonrası ağzını bozdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.