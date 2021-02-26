Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! 'Pandemide saçlar...'

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla görüşen 66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu, büyük ilgi görüyor.

Türk sinemasının sevilen oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, son pozuyla gündem oldu.

Pandemi nedeniyle evinde vakit geçirmeyi tercih eden usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.

Saçını kestiren oyuncu, 'Pandemide saçlar Rapunzel tabi. Ne yapalım sağlık olsun' dedi. Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni imajı hayranları tarafından beğeni topladı.



Usta sanatçı paylaştığı fotoğraflarla da genç kızlara taş çıkartıyor.



