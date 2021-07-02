Gülşen Bubikoğlu üst üste paylaştı! Yıllara meydan okuyor

Bir zamanlar "Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla görüşen Bubikoğlu, büyük ilgi görüyor. Türk sinemasının sevilen oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, son paylaşımıyla gündem oldu.

Usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Gülşen Bubikoğlu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile adeta yıllara meydan okudu.

KARTAL TİBET PAYLAŞIMI

Üst üste yaptığı paylaşımlardan sonra ünlü oyuncu Kartal Tibet'in ölüm haberini alınca da sessiz kalmadı.

Gülşen Bubikoğlu paylaşımında "Türk sinemasına çok büyük emek vermiş star oyuncularından , aynı zamanda senarist, önemli bir yönetmen KARTAL TİBE' i kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Yönetmenliğini kendisinin yaptığı çok başarılı ve en popüler filmlerimden GIRGIRİYE'de birlikte çalışmıştık. Çok değerli bir insandı. Huzurla uyusun. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

