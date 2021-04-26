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  4. Gülşen'den Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a sert tepki

Gülşen'den Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a sert tepki

26.04.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşen'den Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a sert bir tepki geldi. Şarkıcı Gülşen Bakanı istifaya davet etti.

Gülşen'den Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a sert tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık’ın, 23 Nisan’da makamında ağırladığı 10 yaşındaki çocuğa Ramazan dolayısıyla bir şey ikram etmediğini söylemesi ve çocuğun koruma evinde kaldığını dile getirmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

Tepki gösterenlerden biri de şarkıcı Gülşen oldu. Gülşen yaptığı paylaşımda Bakanı istifaya davet etti ve şunları yazdı:

"Koruma altında bir çocuğun ifşa edilmesini kanunlar da biz de kabul edemeyiz. Bunu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı bir de. Üstüne üstlük bu çocuğumuzu bir çikolatadan mahrum bırakarak oradan göndermek nasıl bir vicdansızlık?"

Ekran Alıntısı


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