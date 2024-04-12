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  4. Gülşen fit görünümüyle ve şık seçimiyle dikkat çekti! Sırrını ilk kez açıkladı

Gülşen fit görünümüyle ve şık seçimiyle dikkat çekti! Sırrını ilk kez açıkladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.04.2024 13:31
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Gülşen, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Kıbrıs Lord’s Palace Hotel’de sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelenlere bayram keyfi yaşatan ve tarzıyla dikkat çeken Gülşen fit görünümünün sırrını da verdi.

Gülşen fit görünümüyle ve şık seçimiyle dikkat çekti! Sırrını ilk kez açıkladı

Sahne tarzıyla uzun süredir adından söz ettiren Gülşen Kıbrıs'ta sahne aldı. "Yenilenmeyi seviyorum. Bir süredir de yeni bir single projesi üzerine çalışıyorum.. Şarkım 26 Nisan’da çıkıyor. Çok tüyo vermeyeyim, sürpriz yakında" diyerek sevenlerini heyecanlandıran Gülşen yine iddialı bir seçim yapmıştı.

Yıllardır zayıflığı ve fit görüntüsüyle konuşulan Gülşen, bunun sırrını soran muhabirlere esprili bir dille “Açım” diye karşılık verdi ve ekledi:

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ZAYIF KALMASININ SIRRI

“Doğru ve temiz beslenme çok önemli. Her şey dengede olmalı. Bu benim için artık bir diyet programı değil hayat tarzı oldu. Herkese önerebileceğim tek şey yürümek. Bol bol yürüyün.”

Gülşen, çalışmanın kendisi için tatil olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı, çalışmadığı zamanlarda daha çok yorulduğunu söyleyip “Çalışınca kendimi 7 yıldızlı otelde tatilde gibi hissediyorum. Uçağa bindiğim an dinlenebiliyorum. Sahneye hazırlanırken oturabiliyorum. İşimi yaparken kendimi inanılmaz iyi hissediyorum ve o zaman dinleniyorum. Onun dışındaki zamanlarda daha çok yoruluyorum” diye konuştu. (Snob Magazin)

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Gülşen
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