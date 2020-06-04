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  4. Gülşen havludan kıyafet yaptı! Göğüs dekoltesiyle beğeni topladı

Gülşen havludan kıyafet yaptı! Göğüs dekoltesiyle beğeni topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 11:28 | Son Güncelleme

Şarkıcı Gülşen, karantina günlerinde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekerken hesabından paylaştığı son fotoğrafta moda tasarımcılığı konusundaki hünerlerini de gösterdi. Gülşen son paylaşımında göğüs dekolteli üstüyle dikkat çekti.

Gülşen havludan kıyafet yaptı! Göğüs dekoltesiyle beğeni topladı

Etkileyici ve cesur sahne kıyafetleriyle dikkatleri üzerine çeken Gülşen, karantina günlerinde yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Eşi Ozan Çolakoğlu ve çocuğuyla birlikte karantina günlerini geçiren şarkıcı bu süre zarfında yeni projeleri için çalışmayı sürdürmeyi tercih etmiş ve buna dair paylaşımlarda bulunmuştu.

Gülşen’in hesabından yaptığı son paylaşım ise onun ihtişamlı sahne kostümlerini hatırlayan takipçileri için son derece ilginç oldu.

gulsen-instagram

Üzerine ‘ben yaptım’ notunu düştüğü havludan yaptığı bir kıyafet ile selfie çeken Gülşen bu cesur kareyi Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

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