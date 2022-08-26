MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu kimdir? Ozan Çolakoğlu ne iş yapıyor? Gülşen'in oğlu kaç yaşında?

Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu kimdir? Ozan Çolakoğlu ne iş yapıyor? Gülşen'in oğlu kaç yaşında?

26.08.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmam hatiplilere yönelik sarf ettiği sözler sonrası hakkında gözaltı kararı çıkan ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen'in eşinin kim olduğu merak ediliyor. Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu'nun hayatı ve memleketi merak konusu oldu. Peki Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu kimdir? Ozan Çolakoğlu ne iş yapıyor? Gülşen'in oğlu kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu kimdir? Ozan Çolakoğlu ne iş yapıyor? Gülşen'in oğlu kaç yaşında?

İmam hatiplilere yönelik sarf ettiği sözlerin ardından tutuklanan şarkıcı Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Çolakoğlu'nun memleketi ve yaşı gibi konular da merak konusu oldu. Peki Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu kimdir?

GÜLŞEN'İN EŞİ OZAN ÇOLAKOĞLU KİMDİR?

1 Nisan 1972 tarihinde Adana'da dünyaya gelen besteci, aranjör ve müzik yapımcısı olan Ozan Çolakoğlu, 50 yaşındadır. Gülşen'in son 3 albümüne katkı sağlayan isim, Tarkan ile yürüttüğü çalışmalar ile de adını duyurmuştur.

Sarı ev yapım ismindeki bir yapım şirketinin kurucuları arasında olan isim, 2010 senesinde dB müzik ile çalışmak için şirketten ayrılma kararı almıştır. Ünlü yapımcı Kadıköy Anadolu Lisesi'nde eğitim almıştır. Okulunda kurduğu rock grubu ise müzik hayatının ilk başlangıcı olmuştur. Stüdyolarda çalışarak müzik hayatına devam etmiştir.

Amerika'da Berklee Üniversitesi'nde eğitim alan sanatçı, Tarkan'ın "Yine sensiz" albümünün müzik direktörlüğünü üstlenmiş ve kendisini geliştirmeye başlamıştır. Sonrasında yine Tarkan'ın birçok albümüne aranjörlük yaparak devam etti. Bir yandan da Hande Yener'in Sen Yoluna Ben Yoluma ile Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor, Nil Karaibrahimgil'in Tek Taşımı Kendim Aldım, Murat Boz'un Aşkı Bulamam Ben albümlerinde de aranjörlük yapmıştır. Ayrıca Sertap Erener'in Eurovision'da ülkemizi temsil ederek birinci olduğu "Every Way That I Can" şarkısına da 2003 yılında aranjörlük yapmıştır. Film müziği çalışmaları da yapmıştır.

Çolakoğlu Gora, Organize İşler, Hokkabaz ve Sınav filmlerinin müziklerini de üstlenmiştir. Çolakoğlu'nun kendisine ait hazırladığı albümünde Tarkan, Sezen Aksu, Gülşen, Ajda Pekkan, Sertab Erener, Yalın, Ferman Akgül ve Göksel gibi isimler yer almıştır.

GÜLŞEN'İN OĞLU KAÇ YAŞINDA?

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'nun oğulları Azur Benan Çolakoğlu 2017 doğumludur ve 5 yaşındadır.

2_12862

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arka Sokaklar'dan ayrılan Merve Oflaz'ın kısmeti açıldı! İki dizi birdenArka Sokaklar'dan ayrılan Merve Oflaz'ın kısmeti açıldı! İki dizi birden
Şarkıcı Gülşen tutuklandı! Cezaevine böyle girdi! İfadesi ortaya çıktıŞarkıcı Gülşen tutuklandı! Cezaevine böyle girdi! İfadesi ortaya çıktı
Kazanın nedeni belli oldu! Hastanede beyaz çarşaf detayıKazanın nedeni belli oldu! Hastanede beyaz çarşaf detayı
Anahtar Kelimeler:
Ozan Çolakoğlu Gülşen yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Katliam çağrısı yapan o adam serbest! Gülşen tutuklu öyle mi?'

'Katliam çağrısı yapan o adam serbest! Gülşen tutuklu öyle mi?'

Durmuyor! Bir zam daha geldi: Fiyatı şu anda...

Durmuyor! Bir zam daha geldi: Fiyatı şu anda...

Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! "Büyük bir erdemdir..."

Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! "Büyük bir erdemdir..."

Şarkıcı Gülşen tutuklandı! Cezaevine böyle girdi! İfadesi ortaya çıktı

Şarkıcı Gülşen tutuklandı! Cezaevine böyle girdi! İfadesi ortaya çıktı

55 bin TL ile başlayan da var 375 bin TL de...

55 bin TL ile başlayan da var 375 bin TL de...

Çırılçıplak soyup, beyzbol sopasıyla dövdü

Çırılçıplak soyup, beyzbol sopasıyla dövdü

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Bu çorbayı içen hastalanmıyor! Adeta gençlik iksiri

Bu çorbayı içen hastalanmıyor! Adeta gençlik iksiri

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Maskeni tak ve her şey yolundaymış gibi yap!

Maskeni tak ve her şey yolundaymış gibi yap!

Felaketi düğün günü yaşadı: Sütyen takamıyor, duş bile alamıyor!

Felaketi düğün günü yaşadı: Sütyen takamıyor, duş bile alamıyor!

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.