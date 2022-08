Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu kimdir? Ozan Çolakoğlu ne iş yapıyor? Gülşen'in oğlu kaç yaşında?

İmam hatiplilere yönelik sarf ettiği sözlerin ardından tutuklanan şarkıcı Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Çolakoğlu'nun memleketi ve yaşı gibi konular da merak konusu oldu. Peki Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu kimdir?

GÜLŞEN'İN EŞİ OZAN ÇOLAKOĞLU KİMDİR?

1 Nisan 1972 tarihinde Adana'da dünyaya gelen besteci, aranjör ve müzik yapımcısı olan Ozan Çolakoğlu, 50 yaşındadır. Gülşen'in son 3 albümüne katkı sağlayan isim, Tarkan ile yürüttüğü çalışmalar ile de adını duyurmuştur.

Sarı ev yapım ismindeki bir yapım şirketinin kurucuları arasında olan isim, 2010 senesinde dB müzik ile çalışmak için şirketten ayrılma kararı almıştır. Ünlü yapımcı Kadıköy Anadolu Lisesi'nde eğitim almıştır. Okulunda kurduğu rock grubu ise müzik hayatının ilk başlangıcı olmuştur. Stüdyolarda çalışarak müzik hayatına devam etmiştir.

Amerika'da Berklee Üniversitesi'nde eğitim alan sanatçı, Tarkan'ın "Yine sensiz" albümünün müzik direktörlüğünü üstlenmiş ve kendisini geliştirmeye başlamıştır. Sonrasında yine Tarkan'ın birçok albümüne aranjörlük yaparak devam etti. Bir yandan da Hande Yener'in Sen Yoluna Ben Yoluma ile Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor, Nil Karaibrahimgil'in Tek Taşımı Kendim Aldım, Murat Boz'un Aşkı Bulamam Ben albümlerinde de aranjörlük yapmıştır. Ayrıca Sertap Erener'in Eurovision'da ülkemizi temsil ederek birinci olduğu "Every Way That I Can" şarkısına da 2003 yılında aranjörlük yapmıştır. Film müziği çalışmaları da yapmıştır.

Çolakoğlu Gora, Organize İşler, Hokkabaz ve Sınav filmlerinin müziklerini de üstlenmiştir. Çolakoğlu'nun kendisine ait hazırladığı albümünde Tarkan, Sezen Aksu, Gülşen, Ajda Pekkan, Sertab Erener, Yalın, Ferman Akgül ve Göksel gibi isimler yer almıştır.

GÜLŞEN'İN OĞLU KAÇ YAŞINDA?

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'nun oğulları Azur Benan Çolakoğlu 2017 doğumludur ve 5 yaşındadır.