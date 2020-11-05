Gülşen isyan etti! 'Devlet yetkilisi neredesin?'

Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 114’e yükseldi. Depremde yıkılan binalardaki ihmaller dikkat çekerken sanatçı Gülşen de sosyal medya hesabından bu konu hakkında tepki gösterdi.

“İÇİMİZ KAN AĞLIYOR”

Gülşen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Kumdan evlerle hayatı zindana, yuvaları mezara çevirenlerden ‘bunun hesabını soracağız’ diyecek olan devlet yetkilisi neredesin? İçimiz kan ağlıyor. Bu ülke insanının sahipsiz, değersiz olmadığını katillerin cezalandırılacağını bilmek başta evladını anasını babasını bu haksız ölümle kaybedenlerin sonra da hepimiz hakkı” diyerek isyan etti.

Gülşen'in bu isyanı pek çok takipçisi tarafından paylaşıldı ve destek gördü.