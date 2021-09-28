Gülşen ve Yalın'ın sahne kıyafetleri olay oldu! Biri pijama biri eşofman ile çıktı!

Gülşen, önceki gün verdiği konserde sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşattı. Ancak sevilen isim başarılı performansı dışında sahne kıyafetiyle de gündeme geldi.

GÜLŞEN VE YALIN'DAN 'EV HALİ' TEMALI KONSER!

Sevilen şarkıcı Gülşen, verdiği konserde sahne kıyafetiyle gündeme geldi. Gülşen'in üst olarak crop top seçtiği görülürken, alt giysi olarak eşofman tercih etmesi sevenlerini şaşırttı. Sevilen sanatçının bu tercihi, başarılı performansının yanında çokça konuşuldu.

Başarılı sanatçıya "Sahne tarzı değil de akşama kadar spor yapıyorum tarzı diyelim" şeklinde yorumlar geldi.

YALIN'IN GİYDİĞİ PİJAMA OLAY OLDU!

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla bilinen Yalın da, konserinde giydiği pijama takımı ile gündeme geldi. Yalın'ın giydiği çiçekli ve siyah takımın pijama olduğu düşünülürken, başarılı sanatçıya sevenlerinden pek çok esprili yorum geldi.

"EYVAH KONSERİM VARDI"

Bir takipçi "Evde pijamalarla TV karşısında otururken, son anda 'Eyvah konserim vardı' diye hızla evden çıkan sanatçı kombini" yorumunda bulunurken, başka bir takipçi "Pijama linki gelir mi?" yorumunda bulundu.





